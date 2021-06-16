Девушек выгнали из английского паба за слишком откровенную одежду. Фото нарядов

Жительницы английского города Рединг были выгнаны на улицу из пивного бара по той причине, что пришли туда в слишком откровенных нарядах. Девушки надели летние топы в виде платков, которые немного открыли грудь.

Издание Daily Mail пишет, что 20-летняя Молли Вуд (Mollie Wood) вместе с подругой Эми (Amy) хотели насладиться просмотром футбольного матча. Однако на входе их встретил менеджер и, оценив внешний вид гостей, попросил их уйти (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Работник заведения сравнил посетительниц с мужчинами, которые приходят в ресторан с обнаженным торсом.

"Вы выглядите именно так, а мы целый день выгоняем из паба клиентов без рубашек", – объяснил он.

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Девушки отказались уходить, заявив, чтобы с ними поговорила женщина, которая также работает в заведении. Однако управляющая объявила гостям тот же вердикт.

"Она сказала, что мы выглядим неподобающим образом, но не смогла объяснить, что именно ее не устроило. Она что-то промямлила, а затем повернулась к нам спиной", – поделились Молли и Эми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда TikTok с лишним весом ответила хейтерам, что считает себя идеальной. По всей видимости, неприятные насмешки не расстраивают Эллу. В ответ на критику в свой адрес она гордо выставляет напоказ свою фигуру в ярких и довольно пикантных нарядях.