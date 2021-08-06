Британская телезвезда показала фото в бикини, но фанатов смутила одна деталь

Британская ведущая телепрограмм Кэрол Вордерман сделала селфи, когда загорала в купальнике, однако она упустила важную деталь. Внимательные подписчики в сети заметили, что купальник у женщины одет наизнанку.

Знаменитость не растерялась, и решила отреагировать на ситуацию с юмором. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В купальнике наизнанку, без макияжа, с огромными извинениями перед Элизабет Херли – королевой бикини", – написала она, упомянув 56-летнюю британскую звезду, которая тоже любит похвастаться своими фото в бикини.

Видео дня

В кадре 60-летняя Кэрол Вордерман позировала в черном купальнике, продемонстрировав с удачного ракурса свои формы. Ее мокрые волосы были распущены, а на лице совсем не было косметики.

Коротко о знаменитости:

Кэрол Вордерман – британская ведущая телепрограмм. С 1982 по 2008 годы была одним из организаторов игрового шоу Countdown, а также проводила ежегодную премию Pride of Britain.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщину по имени Линда приняли за свингера из-за того, что она пришла на пляж в купальнике с ананасами. Именно этот фрукт часто ассоциируется со свингерами. Когда Линде стало известно, какую нелепую ошибку она допустила, ее разочарованию не было предела.