Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 18 января

Анекдот дня: то, что тебя не убивает, добавляет тебе строчку в резюме.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку шуток и приколов за 18 января.

Идут партнерские роды, то есть муж рядом с роженицей. Один ребенок родился, второй, третий, после четвертого мужчина кричит акушерке:

– Выключайте свет! Они на свет лезут!

***

– Представляешь, я влюбился! Ей 25, а мне 65, но я очень богат. Как ты думаешь, мои шансы возрастут, если я скажу, что мне 55?

– Твои шансы возрастут, если ты скажешь, что тебе 75.

***

Пьяный мужчина входит в поезд без билета. На вопрос кондуктора говорит, что у него нет денег.

– А на водку были?

– Друг меня угощал!

– А почему же не дал на дорогу?

– Как это не дал? Вот еще пол-литра.

***

Жена говорит мужу:

– В воскресенье пойду в церковь, исповедуюсь.

Муж:

– Валерьянку возьми, а то вдруг батюшку прихватит.

***

Трое мужчин собрались в командировку. Одетые, с чемоданами, собираются выходить. Но вдруг происходит землетрясение. На улице бегают полуголые люди – кто-то в пижаме, кое-кто в одеяле. И тут выходят эти трое одетых с чемоданами.

Голос из толпы:

– А этих что, заранее предупредили?

***

– Вовочка, сколько твоя мама должна заплатить за два килограмма яблок, если один стоит 10 гривен?

– Не могу сказать – моя мама всегда торгуется.

***

Из одесского троллейбуса выходит неместный мужчина и спрашивает у прохожего:

– А где ваша знаменитая Дерибасовская?

– Так вам надо было еще четыре остановки проехать.

– А в троллейбусе мне сказали, что сейчас нужно выходить.

– Извините, а вы стояли или сидели?

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал десятку анекдотов и приколов о понедельнике. Чем хорош понедельник? Один прошел – другого на этой неделе уже не будет.