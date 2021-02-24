Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 24 февраля

Совет маленьким детям: разговор о покупке новой игрушки следует начинать не с криков: "Купи!", а с вопроса: "Пап, а твое детство тоже было тяжелым и безрадостным?".

Актуальные анекдоты, приколы, мемы и шутки за 24 февраля – далее в подборке OBOZREVATEL.

– Абрам, мы едем в отпуск!

– И куда, если не секрет?

– Туда, где "все включено", – к маме!

***

– Сарочка, что тебе подарить: новую шубу или путевку в Париж?

– В Париж. Говорят, там шубы дешевле.

***

– Фима, ты слышал, что от Рабиновича ушла жена?

– И как он?

– Ну сейчас более-менее успокоился, а сначала был просто вне себя от радости.

***

Клиент приходит в клинику пластической хирургии:

– Вы качественно делаете операции?

– Гарантируем, что вы себя не узнаете.

***

На приеме у психотерапевта:

– Доктор, я неудачник.

– Да бросьте, человека, который может оплачивать мои услуги, трудно назвать неудачником.

***

Гаишник останавливает машину:

– Вы пьяны.

– Да вы что, я не пью.

– А ну, дышите в трубку... Ноль. Неужели испортился?

Дышит в трубку сам.

– Да нет, исправный.

***

– Каждое лето к нам приезжает теща. Международного масштаба в этом событии, конечно, нет, но элементы терроризма присутствуют.

***

Отец с маленькой дочкой пришли в поликлинику на прием к лору, чтобы проверить слух ребенка.

Врач шепотом:

– Конфета.

Девочка, тоже шепотом:

– Где?

***

Женщина, покупая в бутике меховое манто, на кассе достает из сумки смятые и мокрые деньги. На удивленный взгляд кассира отвечает:

– Муж так плакал, так плакал.

***

Подходит мужчина к зеркалу: глаза маленькие, уши торчат, на голове – залысины, нос картошкой, живот большой, ноги короткие и кривые. Оглядывается, вздыхая, на спящую длинноногую девушку:

– Это надо же так деньги любить.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей сети озадачила новая оптическая иллюзия: с первого взгляда трудно заметить, кто на снимке держит четвертую бутылку.