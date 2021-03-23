Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 23 марта

Из-за ужасных пробок в вытрезвитель привезли совершенно трезвого клиента.

Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.

На улице один прохожий спрашивает другого:

– Не могли бы вы разменять мне 100 евро?

– Нет, у меня нет, но благодарю за комплимент.

***

Жена – мужу:

– Дорогой, не мог бы ты пропылесосить комнату?

– Я так устал, что у меня даже руки дрожат.

– Отлично, тогда вытряхни ковер.

***

– Девушка, – мечтательно говорит юный Рабинович, – должна быть такой красивой, чтобы на ней хотелось жениться без всякого приданого, и такой богатой, чтобы я готов был пойти с ней под венец без всякой красоты.

***

Мать говорит сыну:

– Зачем ты тянешься через весь стол? У тебя что, языка нет?

– Есть, но рукой я дальше достану.

***

Выпал мужчина с балкона, летит и думает:

– Господи, если выживу, обещаю, что брошу пить, курить, жене изменять.

Повезло ему, упал в снег. Поднялся, отряхнулся и говорит:

– Летел минуту, а столько глупостей в голову полезло.

***

На автозаправке блондинке говорят:

– С сегодняшнего дня бензин подорожал.

– Хорошо, налейте мне тогда 50 литров вчерашнего.

***

К клиенту в ресторане подходит официант. Тот дает ему 1 доллар:

– Посоветуйте что-нибудь.

Официант кладет деньги в карман и, наклонившись, говорит:

– Уходите отсюда!

***

– Вчера скотину клеймил – замучился!

– Так у тебя же только две коровы!

– А пчелы?

***

– Алло, это база?

– Вы не туда попали – это ракетная база.

– Это вы не туда попали! Кто мне заплатит за сгоревший сарай?

***

– Сдавал экзамен?

– Сдавал.

– А какой билет вытащил?

– Военный.

***

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на шоу "Холостяк 11" высмеяли одну из девушек из-за ее суждений. Она заявила, что участницы шоу – это "кодло гадюк".