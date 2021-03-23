Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 23 березня

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Приколи
3,1 т.
Анекдоти, меми, приколи

Через жахливі затори до витверезника привезли абсолютно тверезого клієнта.

Веселі анекдоти, приколи та меми – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти та меми дня

На вулиці один перехожий питає іншого:

– Чи не могли б ви розміняти мені 100 євро?

– Ні, у мене немає, але дякую за комплімент.

***

Анекдот про сусідів

Дружина – чоловікові:

– Коханий, не міг би ти пропилососити кімнату?

– Я так втомився, що у мене навіть руки тремтять.

– Чудово, тоді витруси килим.

***

Мем про коронавірус

– Дівчина, – мрійливо каже юний Рабинович, – повинна бути такою гарною, щоб на ній хотілося одружитися без всякого приданого, і такою багатою, щоб я готовий був піти з нею під вінець без всякої краси.

***

Анекдот про водіння

Мати каже синові:

– Навіщо ти тягнешся через весь стіл? У тебе що, язика немає?

– Є, але рукою я далі дістану.

***

Мем з котом

Випав чоловік з балкона, летить і думає:

– Господи, якщо виживу, обіцяю, що кину пити, курити, дружині зраджувати.

Пощастило йому, впав у сніг. Піднявся, обтрусився й каже:

– Летів хвилину, а стільки дурниць у голову полізло.

***

Мем про Пушкіна

На автозаправці блондинці кажуть:

– З сьогоднішнього дня бензин подорожчав.

– Добре, налийте мені тоді 50 літрів вчорашнього.

***

Прикол

До клієнта в ресторані підходить офіціант. Той дає йому 1 долар:

– Порадьте щось.

Офіціант кладе гроші в кишеню і, нахилившись, каже:

– Ідіть звідси!

***

Прикол про чоловіка і дружину

– Вчора худобу таврував – замучився!

– Так у тебе ж тільки дві корови!

– А бджоли?

***

Мем про гроші

– Алло, це база?

– Ви не туди потрапили – це ракетна база.

– Це ви не туди потрапили! Хто мені заплатить за спалений сарай?

***

Мем про морозилку

– Складав іспит?

– Складав.

– А який квиток витягнув?

– Військовий.

***

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на шоу "Холостяк 11" висміяли одну з дівчат через її судження. Вона заявила, що учасниці шоу – це "кодло гадюк".

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