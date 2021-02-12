Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 12 февраля

Назван секрет счастливой семейной жизни для женщин: во все блюда добавляйте мужу чеснок, чтобы никакая зараза к нему не пристала.

Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.

– Ты готовишься к лету? – Конечно! – А как? – Потихоньку растягиваю летнюю одежду.

***

Муж и жена переехали в новый дом.

– Нам надо купить срочно шторы, – говорит жена, – а то когда я буду раздеваться, соседи могут увидеть меня.

– Не стоит тратить деньги, – отвечает муж, – когда они увидят тебя, то сами купят шторы.

***

Чем тоньше вкус, тем меньше выбор и в винном магазине, и на сайте знакомств.

***

Одесса, Привоз. Две подружки:

– Розочка, ты недавно переехала на другую квартиру. Как тебе там живется?

– Поначалу я чувствовала себя совсем чужой. А потом со всеми переругалась.

***

В отделение полиции вбегает заплаканная женщина:

– Найдите моего мужа, я не могу без него жить, а он исчез.

– Когда это произошло?

– Неделю назад.

– Но почему вы об этом заявляете только сегодня?

– Сегодня у него зарплата.

***

В России ребенка нужно водить не к детскому психологу, а сразу на балкон покурить.

***

Полицейский останавливает машину на дороге ночью:

– Господин профессор, вы не видите, что вашу машину мотает по всей дороге?

– Простите, я выпил десять рюмок.

– Но это же не повод пускать за руль жену.

***

Жена уехала в командировку. Муж будит дочку и ведет в садик. Пришли в один, а им говорят: "Это не наш ребенок". Пришли в другой – то же самое. Садятся в автобус, едут. Девочка и говорит:

– Папа, еще один садик, и я опоздаю в школу.

***

– Мама, ты завтра пойдешь на родительское собрание?

– Нет, сынок, на эти деньги мы с тобой лучше в Турцию слетаем.

***

Жена:

– Что-то у меня левая рука чешется. Наверное, к деньгам.

Муж, не отрывая взгляда от газеты:

– Не дам.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кот необычной масти стал звездой сети. Хозяйка животного верит, что необычные пятна на питомце являются хорошим знаком.