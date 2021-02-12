Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 12 лютого

Названо секрет щасливого сімейного життя для жінок: в усі страви додавайте чоловікові часник, щоб жодна зараза до нього не вчепилася.

Веселі анекдоти, приколи та меми – далі в добірці OBOZREVATEL.

– Ти готуєшся до літа? – Звичайно! – А як? – Потихеньку розтягую літній одяг.

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Чоловік і дружина переїхали в новий будинок.

– Нам терміново треба купити штори, – каже дружина, – а то коли я буду роздягатися, сусіди можуть побачити мене.

– Не варто витрачати гроші, – відповідає чоловік, – коли вони побачать тебе, то самі куплять штори.

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Що тонший смак, то менший вибір і в винному магазині, і на сайті знайомств.

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Одеса, Привоз. Дві подружки:

– Розочко, ти нещодавно переїхала на іншу квартиру. Як тобі там живеться?

– Спочатку я відчувала себе зовсім чужою. А потім з усіма пересварилася.

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До відділення поліції вбігає заплакана жінка:

– Знайдіть мого чоловіка, я не можу без нього жити, а він зник.

– Коли це сталося?

– Тиждень тому.

– Але чому ви про це заявляєте тільки сьогодні?

– Сьогодні в нього зарплата.

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У Росії дитину потрібно водити не до дитячого психолога, а одразу на балкон покурити.

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Поліцейський зупиняє машину на дорозі вночі:

– Пане професоре, ви не бачите, що вашу машину мотає по всій дорозі?

– Вибачте, я випив десять чарок.

– Але це ж не привід пускати за кермо дружину.

***

Дружина поїхала у відрядження. Чоловік будить доньку і веде в садок. Прийшли в один, а їм кажуть: "Це не наша дитина". Прийшли в інший – те саме. Сідають в автобус, їдуть. Дівчинка й каже:

– Тату, ще один садок, і я спізнюся до школи.

***

– Мамо, ти завтра підеш на батьківські збори?

– Ні, синку, на ці гроші ми з тобою краще до Туреччини злітаємо.

***

Дружина:

– Щось у мене ліва рука свербить. Напевно, до грошей.

Чоловік, не відриваючи погляду від газети:

– Не дам.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кіт незвичайного забарвлення став зіркою мережі. Господарка тварини вірить, що незвичайні плями на вихованці є хорошим знаком.