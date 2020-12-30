Анекдоты дня: самые смешные шутки и приколы за 30 декабря
Анекдот дня: как только настроишься начать жить с чистого листа, как появляются фото с новогоднего корпоратива.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку актуальных шуток и приколов за 30 декабря.
Маленький мальчик приходит домой из садика весь поцарапанный. Отец спрашивает:
– Сынок, что случилось?
– Понимаешь, пап, мы Новый год праздновали, водили хоровод, только детей мало было, а елка большая...
***
– Изя, сегодня я тебя сделаю самым счастливым.
– Сарочка, мне тебя будет очень не хватать.
***
Человек, который в Новый, 2020 год загадал желание "сидеть дома, не ходить на работу"! Не смей в этом году загадывать "Хочу, чтоб все это закончилось". Не стоит спешить, подумай хорошо над формулировкой, пожалуйста.
***
Судья:
– Зачем вы наняли такого молодого адвоката?
Подсудимый:
– Я думаю, что мой процесс затянется.
***
Рождество – это когда мужчина пытается убедить своих детей в том, что он Санта-Клаус, а свою жену – что он не Санта-Клаус.
***
Хорошие выходные взрослого человека – это обычный день в детском саду: послеобеденный сон, немного мультиков, поесть вкусненького и ничего не решать.
Как сообщал OBOZREVATEL, шутка Дмитрия Гордона о заключении Михаила Ходорковского и Бараке Обаме стала мэмом в сети. Пользователи стали предлагать свои вариации диалога на этот счет.