Анекдоти дня: найсмішніші жарти і приколи за 30 грудня

Анекдот дня: тільки-но налаштуєшся почати жити з чистого аркуша, як з'являються фото з новорічного корпоративу.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує добірку актуальних жартів і приколів за 30 грудня.

Маленький хлопчик приходить додому з садочка весь подряпаний. Батько запитує:

– Синку, що сталося?

– Розумієш, тату, ми Новий рік святкували, водили хоровод, тільки дітей мало було, а ялинка велика...

***

– Ізю, сьогодні я тебе зроблю найщасливішим.

– Сарочко, мені тебе буде дуже не вистачати.

***

Людина, яка в Новий, 2020 рік загадала бажання "сидіти вдома, не ходити на роботу"! Не смій цього року загадувати "Хочу, щоб все це закінчилося". Не варто поспішати, подумай добре над формулюванням, будь ласка.

***

Суддя:

– Навіщо ви найняли такого молодого адвоката?

Підсудний:

– Я думаю, що мій процес затягнеться.

***

Різдво – це коли чоловік намагається переконати своїх дітей у тому, що він Санта-Клаус, а свою дружину – що він не Санта-Клаус.

***

Хороші вихідні дорослої людини – це звичайний день у дитячому садку: післяобідній сон, трохи мультиків, поїсти смачненького і нічого не вирішувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жарт Дмитра Гордона про ув'язнення Михайла Ходорковського і Барака Обаму став мемом у мережі. Користувачі стали пропонувати свої варіації діалогу з цього приводу.