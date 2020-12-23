Анекдоты дня: самые смешные приколы за 23 декабря
Говорят, к врачу нужно так долго стоять в очереди, потому что время лечит.
Чтобы поднять настроение своим читателям, OBOZREVATEL публикует самые смешные анекдоты и приколы за 23 декабря.
Анекдоты дня
Женщинам на заметку: мужчина замечает, что его любимая подстриглась, только в двух случаях: 1) она постриглась налысо; 2) он ждал ее в парикмахерской.
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Мужчины! Не упустите момент: зимой так легко отличить умную женщину от глупой. Умная – в шапке, глупая – с прической.
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Купил алкотестер. Теперь по пятницам пытаюсь побить предыдущий рекорд.
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– Кто здесь суеверный, поднимите руки!
– Молодцы! А остальные получают тринадцатую зарплату!
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– Дорогой, представляешь, проходила только что мимо детей, а они вызывают демона. Кошмар. – А тебя не смутило, что в этот момент появилась именно ты?
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Зима, декабрь. Еду на работу – темно. Еду домой – темно. Ложусь спать – темно. Просыпаюсь – темно. И кто украл у меня солнце?
***
Гаишник тормозит авто:
– Вы превысили скорость. Куда так торопитесь?
– Я вез вам 500 гривен.
***
– Сема, ты женился на Сарочке?
– Нет, она сказала, что я бедняк.
– Но у тебя же в Хайфе очень богатый дядя. Почему ты ей об этом не сказал?
– Я сказал. Теперь она моя тетя.
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