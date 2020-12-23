Анекдоты дня: самые смешные приколы за 23 декабря

Говорят, к врачу нужно так долго стоять в очереди, потому что время лечит.

Чтобы поднять настроение своим читателям, OBOZREVATEL публикует самые смешные анекдоты и приколы за 23 декабря.

Анекдоты дня

Женщинам на заметку: мужчина замечает, что его любимая подстриглась, только в двух случаях: 1) она постриглась налысо; 2) он ждал ее в парикмахерской.

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Мужчины! Не упустите момент: зимой так легко отличить умную женщину от глупой. Умная – в шапке, глупая – с прической.

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Купил алкотестер. Теперь по пятницам пытаюсь побить предыдущий рекорд.

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Прикол про строителей funon.cc

– Кто здесь суеверный, поднимите руки!

– Молодцы! А остальные получают тринадцатую зарплату!

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– Дорогой, представляешь, проходила только что мимо детей, а они вызывают демона. Кошмар. – А тебя не смутило, что в этот момент появилась именно ты?

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Зима, декабрь. Еду на работу – темно. Еду домой – темно. Ложусь спать – темно. Просыпаюсь – темно. И кто украл у меня солнце?

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Анекдот про выпивку "Дуже українські меми" / Telegram

Гаишник тормозит авто:

– Вы превысили скорость. Куда так торопитесь?

– Я вез вам 500 гривен.

***

– Сема, ты женился на Сарочке?

– Нет, она сказала, что я бедняк.

– Но у тебя же в Хайфе очень богатый дядя. Почему ты ей об этом не сказал?

– Я сказал. Теперь она моя тетя.

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