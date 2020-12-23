Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 23 грудня

Кажуть, до лікаря потрібно так довго стояти в черзі, бо час лікує.

Щоб підняти настрій своїм читачам, OBOZREVATEL публікує найсмішніші анекдоти і приколи за 23 грудня.

Анекдоти дня

Жінкам на замітку: чоловік помічає, що його кохана підстриглася, лише в двох випадках: 1) вона постриглася наголо; 2) він чекав на неї в перукарні.

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Чоловіки! Не впустіть момент: взимку так легко відрізнити розумну жінку від дурної. Розумна – в шапці, дурна – з зачіскою.

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Купив алкотестер. Тепер по п'ятницях намагаюся побити попередній рекорд.

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Прикол про будівельників funon.cc

– Хто тут вірить у забобони, підніміть руки!

– Молодці! А решта отримує тринадцяту зарплату!

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– Любий, уявляєш, проходила тільки що повз дітей, а вони викликають демона. Кошмар. – А тебе не збентежило, що в цей момент з'явилася саме ти?

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Зима, грудень. Їду на роботу – темно. Їду додому – темно. Лягаю спати – темно. Прокидаюся – темно. І хто вкрав у мене сонце?

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Анекдот про випивку "Дуже українські Мемі" / Telegram

Даішник гальмує авто:

– Ви перевищили швидкість. Куди так поспішаєте?

– Я віз вам 500 гривень.

***

– Сьомо, ти одружився на Сарочці?

– Ні, вона сказала, що я бідняк.

– Але у тебе ж в Хайфі дуже багатий дядько. Чому ти їй про це не сказав?

– Я сказав. Тепер вона моя тітка.

Раніше OBOZREVATEL назвав п'ять найсмішніших курйозів, які траплялися з Дональдом Трампом на посаді президента США: він не раз потрапляв у комічні ситуації.