Анекдоты дня: самые смешные приколы за 22 декабря
Народная примета: если вы бросили камень в лужу и не видите кругов, значит, пришла зима.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку самых смешных анекдотов за 22 декабря.
Старый друг лучше новых двух. Однако с подругами – все наоборот.
***
Когда мы учились в школе, охранников у нас не было. Со всем справлялась уборщица с мокрой шваброй.
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Утром после большого вечернего скандала жена звонит мужу на работу:
– Я уже поняла, что была виновата, но теперь ничего не могу изменить.
– Почему это?
– Понимаешь, я уже всем родственникам и подругам рассказала, какой ты козел.
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Пенсионерка зашла в Сбербанк, увидела, что очереди нет и все пять окошек работают, поняла, что здесь делать нечего, и ушла скандалить в поликлинику.
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Мой жених громко подъехал на мотоцикле к нашему дому, и отец от неожиданности разбил бутылку водки. После этого о свадьбе не могло быть и речи.
***
– Помните‚ какими раньше были алкаши?
– Да, синяки из соседнего подъезда.
– А как сейчас выглядят алкаши?
– Это твои друзья.
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– Милая, я тут подумал, ведь мы уже десять лет вместе и за все годы я ни разу не пожалел о ни о чем. Ты меня всегда выручала, заботилась, приходила на помощь…
– Ну ладно, сделаю я тебе чай!
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оптическая иллюзия на фото со свадьбы на Ямайке вызвала недоумение пользователей сети: на снимке многие увидели странные формы невесты.