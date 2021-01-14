Анекдоты дня: самые смешные приколы и шутки за 14 января
Народная примета: если деньги не пахнут – стоит провериться на коронавирус.
Подборка актуальных шуток, приколов и анекдотов для поднятия будничного настроения – далее в OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
Я был практически здоров, пока в поликлинике не узнали, что я финансовый директор крупной компании.
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Учебник по математике – это единственное место, где у тебя есть 25 арбузов и неожиданно ты съел 12 из них.
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Женская поговорка: богатые мужчины старыми не бывают.
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Когда-то жена говорила, что в постели нет никаких запретов. А потом началось: "С пельменями нельзя!", "Куда арбуз тащишь?!"…
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Муж – жене:
– Милая, давай поужинаем в ресторане или пройдемся по магазинам?
– Но ведь локдаун...
– Ой, забыл, но помни, – я предлагал.
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Поймали налоговики медведя.
– Признавайся, на какие доходы шубу купил?
Молчит медведь – значит, скрывает что-то – забрали его.
Идут дальше, видят крокодила в реке.
– Откуда деньги на кожаное пальто?
Тот молчит, забрали и крокодила.
Сидят медведь и крокодил в камере, вдруг открывается дверь и залетает гусь.
– Ну ладно нас взяли, – удивились медведь с крокодилом, – а тебя-то за что?
– Потребовали объяснений, за какие деньги я каждый год на юг летаю.
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Вовочка рвал яблоки в саду соседа, и тот его заметил:
– Сейчас я тебе покажу, как воровать!
– Спасибо, а то меня второй раз уже ловят.
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Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку приколов и анекдотов про Старый Новый год. В Украине этот праздник отмечается с 13 на 14 января.