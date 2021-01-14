Анекдоти дня: найсмішніші приколи і жарти за 14 січня
Народна прикмета: якщо гроші не пахнуть – варто перевіритися на коронавірус.
Підбірка актуальних жартів, приколів і анекдотів для підняття буденного настрою – далі в OBOZREVATEL.
Анекдоти дня
Я був практично здоровий, поки в поліклініці не дізналися, що я фінансовий директор великої компанії.
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Підручник з математики – це єдине місце, де в тебе є 25 кавунів і несподівано ти з'їв 12 з них.
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Жіноча приказка: багаті чоловіки старими не бувають.
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Колись дружина казала, що в ліжку немає жодних заборон. А потім почалося: "З пельменями не можна!", "Куди кавуна тягнеш?!"...
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Чоловік – дружині:
– Люба, ходімо повечеряємо в ресторані або пройдемося по магазинах?
– Але ж локдаун...
– Ой, забув, але пам'ятай, – я пропонував.
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Впіймали податківці ведмедя.
– Зізнавайся, на які доходи шубу купив?
Мовчить ведмідь – значить, приховує щось – забрали його.
Ідуть далі, бачать крокодила в річці.
– Звідки гроші на шкіряне пальто?
Той мовчить, забрали й крокодила.
Сидять ведмідь і крокодил у камері, раптом відчиняються двері й залітає гусак.
– Ну добре нас взяли, – здивувалися ведмідь з крокодилом, – а тебе ж за що?
– Вимагали пояснень, за які гроші я щороку на південь літаю.
***
Вовочка рвав яблука в саду сусіда, і той його помітив:
– Зараз я тобі покажу, як красти!
– О, дякую, а то мене вдруге вже ловлять.
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Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку приколів і анекдотів про Старий Новий рік. В Україні це свято відзначається з 13 на 14 січня.