Анекдоты дня: приколы и шутки о похудении

Во вторник, 5 января, отмечается Международный разгрузочный день, знаменующий собой окончание новогодних застолий.

В рамках борьбы с ожирением диетологи в этот день призывают к легкому питанию без излишней нагрузки на организм. Чтобы худеть было веселее, OBOZREVATEL собрал подборку анекдотов и приколов о диетах.

Анекдоты о похудении и диетах

Муж женщины, которая сидит на диете, кормит кота со словами:

– Ты либо ешь, либо прячь миску, мать худеет, а ночью я за нее не отвечаю.

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Шутка о похудении chemodur.livejournal.com

Две недели пыхтишь в зале и почти ничего не ешь. Ожидание: налезет платье маленького размера. Реальность: велики все бюстгальтеры.

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Таня несколько раз садилась на диету. И все время – мимо.

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Анекдот о похудении life-tv.ua

Не ем после 18.00 вечера уже три дня. Ушли: живот – на 0,0001%, жир на боках – на 0,0001%, желание жить – на 99%.

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Зашел на кухню ночью воды попить, а там жена на диете сидит.

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Шутка о диете mixnews.lv

Диета – это когда пошел на кухню за яблочком и неожиданно съел котлету.

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Первый день диеты. Избавился от всей вредной еды в холодильнике. Это было очень вкусно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оптический обман с котом вызвал ажиотаж в сети. Пост девушки из Шотландии стал вирусным, собрав более 1,3 миллиона лайков.