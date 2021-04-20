Анекдоты дня: приколы и мемы за 20 апреля

Михаил Булгаков по профессии был врачом, а проcлыл как писатель. Вот что получается, когда у врача – разборчивый почерк.

Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы читайте в подборке OBOZREVATEL за 20 апреля.

У левшей, как правило, деньги лежат в правой внутреннем кармане, а у правшей – в левом. Если же у человека развиты оба полушария, то деньги у него лежат в швейцарском банке.

***

Женщина жалуется психиатру:

– Доктор, я подозреваю, что у моего мужа психическое заболевание! Я могу ему целый час о чем-то говорить, а потом оказывается, что он не слышал ни слова!

– Да это не болезнь, а дар Божий!

***

– А вы знаете, что Абрам перестал мне изменять?

– И как давно?

– Завтра 40 дней будет.

***

– Слышал, ты опять женился?

– Да, на Ленке.

– Но это же сестра твоей бывшей жены!

– Да просто к теще уже привык.

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Моня получил смс и остолбенел: "Ваш супружеский долг полностью погашен".

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– Фима, если вам нечего бросить к ногам любимой женщины, то сами хоть не путайтесь.

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Увидев счет за коммунальные платежи, Иван на всякий случай подружился с местными бомжами.

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В зоопарке:

– Папа, что-то горилла на нас очень недоброжелательно посмотрела.

– Спокойно, сынок, это еще только касса.

***

Разговаривают две секретарши.

– Ты знала, что у Ивана Николаевича астма?

– Нет. Я думала, он ко мне неровно дышит.

***

Зубной врач говорит к пациенту:

– Когда я начну сверлить вам больной зуб, будьте добры, кричите погромче.

– Зачем?

– В коридоре – целая очередь, а через десять минут начинается матч чемпионата мира.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эстонии депутата парламента застали полуголым и курящим во время онлайн-заседания. Он объяснил журналистам, что не знал о включенной камере.