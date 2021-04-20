Анекдоты дня: приколы и мемы за 20 апреля
Михаил Булгаков по профессии был врачом, а проcлыл как писатель. Вот что получается, когда у врача – разборчивый почерк.
Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы читайте в подборке OBOZREVATEL за 20 апреля.Анекдоты дня
У левшей, как правило, деньги лежат в правой внутреннем кармане, а у правшей – в левом. Если же у человека развиты оба полушария, то деньги у него лежат в швейцарском банке.
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Женщина жалуется психиатру:
– Доктор, я подозреваю, что у моего мужа психическое заболевание! Я могу ему целый час о чем-то говорить, а потом оказывается, что он не слышал ни слова!
– Да это не болезнь, а дар Божий!
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– А вы знаете, что Абрам перестал мне изменять?
– И как давно?
– Завтра 40 дней будет.
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– Слышал, ты опять женился?
– Да, на Ленке.
– Но это же сестра твоей бывшей жены!
– Да просто к теще уже привык.
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Моня получил смс и остолбенел: "Ваш супружеский долг полностью погашен".
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– Фима, если вам нечего бросить к ногам любимой женщины, то сами хоть не путайтесь.
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Увидев счет за коммунальные платежи, Иван на всякий случай подружился с местными бомжами.
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В зоопарке:
– Папа, что-то горилла на нас очень недоброжелательно посмотрела.
– Спокойно, сынок, это еще только касса.
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Разговаривают две секретарши.
– Ты знала, что у Ивана Николаевича астма?
– Нет. Я думала, он ко мне неровно дышит.
***
Зубной врач говорит к пациенту:
– Когда я начну сверлить вам больной зуб, будьте добры, кричите погромче.
– Зачем?
– В коридоре – целая очередь, а через десять минут начинается матч чемпионата мира.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эстонии депутата парламента застали полуголым и курящим во время онлайн-заседания. Он объяснил журналистам, что не знал о включенной камере.