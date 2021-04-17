Депутата в Эстонии застали полуголым и курящим во время онлайн-заседания парламента. Видео

Эстонский депутат от партии "Отечество" Тармо Круузимаэ во время онлайн-заседания парламента появился на экране полураздетым, с электронной сигаретой и слушающим музыку.

Как пишет Sputnik, он хотел задать вопрос по климатическим проблемам страны, но его включили неожиданно и в неподходящий момент (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На вопрос вице-спикера парламента депутат не отреагировал, затем слово перешло к его коллеге.

Глава партии заявил, что с парламентарием проведут беседу из-за его поведения.

Круузимаэ в свою очередь пояснил журналистам, что не знал о включенной камере.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат из американского штата Техас оконфузился во время судебного заседания, которое велось с помощью Zoom. Он случайно включил фильтр кота, и на экране вместо мужчины появилось изображение животного.