Анекдоты дня: приколы и мемы за 13 апреля

В продажу поступили сковородки с электронным антипригарным покрытием: как только блюдо начинает подгорать – автоматически отключается интернет.

Актуальные приколы, шутки, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 13 апреля.

Анекдоты и мемы дня

Зашел в аптеку, посмотрел на цены и решил, что буду лечиться подорожником и молитвами.

***

Прикол про коронавирус pikabu.ru

Объявление у входа в подъезд:

– Уважаемые дамы, будьте добры, заводите любовников из местных. Соседям парковаться негде.

***

Анекдот о выпивке "Жарти українською" / Facebook

– Абрам, вы живете по совести или по закону?

– Я вас умоляю, по ситуации, конечно!

***

Мем с котом alkogolichkaa / Instagram

Трамвайная остановка в Одессе. Жена успела заскочить в трамвай, а ее пьяный муж – нет.

Кондуктор кричит водителю:

– Сема, останови, дама ручную кладь забыла!

***

Мем о еде "Жарти українською" / Facebook

Суд над мужчиной.

– Штраф – 5 тысяч гривен за оскорбление государственного служащего. Хотели бы вы сказать что-нибудь?

– Вообще хотел бы! Но с такими ценами...

***

Мем про выходные alkogolichkaa / Instagram

– Батюшка, у меня такие проблемы! Не могу с ними справиться, что делать?

– Бог посылает каждому проблемы по его силам. Поэтому одно из двух: или ты все же можешь справиться, или это не твои проблемы.

***

Мем о работе "Жарти українською" / Facebook

– Доктор, что хорошего вы скажете о моих печени, сердце и почках?

– Для охотников за органами вы уже не представляете никакого интереса.

***

Мем о селе "Жарти українською" / Facebook

Супруги собираются в отпуск. Жена:

– Детей отправим к маме. Собаку, хомяка и попугая отдадим тете Лене. Кота заберет дворник.

Муж задумчиво смотрит в окно.

– Если в квартире будет так тихо, зачем вообще куда-то ехать?

***

Мем об отношениях "Жарти українською" / Facebook

– Изя, тебе четыре или пять ложек сахара?

– Три, но так, чтобы я видел.

***

Анекдот "Жарти українською" / Facebook

Один мужчина построил круглый дом. Гости на новоселье спрашивают:

– Слушай, а почему у тебя дом круглый?

– Когда я его проектировал, теща спросила: "Сынок, а для меня уголок здесь найдется?"

***

Мем об одежде alkogolichkaa / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан показал платье на лето-2021, которое способно скрывать недостатки и не сковывает движения.