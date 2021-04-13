Анекдоти дня: приколи та меми за 13 квітня

У продаж надійшли сковорідки з електронним антипригарним покриттям: щойно страва починає підгоряти – автоматично вимикається інтернет.

Актуальні приколи, жарти, анекдоти та меми – у добірці OBOZREVATEL за 13 квітня.

Анекдоти та меми дня

Зайшов до аптеки, подивився на ціни й вирішив, що буду лікуватися подорожником і молитвами.

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Прикол про коронавірус pikabu.ru

Оголошення біля входу в під'їзд:

– Шановні пані, будьте ласкаві, заводьте коханців із місцевих. Сусідам паркуватися ніде.

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Анекдот про випивку "Жарти українською" / Facebook

– Абраме, ви живете по совісті або за законом?

– Я вас благаю, за ситуацією, звичайно!

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Мем із котом alkogolichkaa / Instagram

Трамвайна зупинка в Одесі. Дружина встигла заскочити в трамвай, а її п'яний чоловік – ні.

Кондуктор кричить водієві:

– Сьомо, зупини, дама ручну поклажу забула!

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Мем про їжу "Жарти українською" / Facebook

Суд над чоловіком.

– Штраф – 5 тисяч гривень за образу державного службовця. Хотіли б ви сказати щось?

– Взагалі хотів би! Але з такими цінами...

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Мем про вихідні alkogolichkaa / Instagram

– Батюшко, в мене такі проблеми! Не можу з ними впоратися, що робити?

– Бог посилає кожному проблеми по його силах. Тому одне з двох: або ти все ж можеш впоратися, або це не твої проблеми.

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Мем про роботу "Жарти українською" / Facebook

– Лікарю, що хорошого ви скажете про мої печінку, серце і нирки?

– Для мисливців за органами ви вже не являєте жодного інтересу.

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Мем про село "Жарти українською" / Facebook

Подружжя збирається у відпустку. Дружина:

– Дітей відправимо до мами. Собаку, хом'яка і папуги віддамо тітці Олені. Кота забере двірник.

Чоловік задумливо дивиться у вікно.

– Якщо в квартирі буде так тихо, навіщо взагалі кудись їхати?

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Мем про стосунки "Жарти українською" / Facebook

– Ізю, тобі чотири або п'ять ложок цукру?

– Три, але так, щоб я бачив.

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Анекдот "Жарти українською" / Facebook

Один чоловік побудував круглий будинок. Гості на новосіллі запитують:

– Слухай, а чому в тебе будинок круглий?

– Коли я його проєктував, теща запитала: "Синку, а для мене куточок тут знайдеться?"

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Мем про одяг alkogolichkaa / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан показав сукню на літо-2021, яка здатна приховувати недоліки і не сковує рухи.