Анекдоты дня: приколы и мемы за 10 февраля
Интересное наблюдение: мало кто из мужчин умеет правильно подать руку женщине, которая вылезает из погреба с мешком картошки.
Подборка веселых анекдотов, приколов и мемов – далее в OBOZREVATEL.Анекдоты и приколы дня
Делая зарядку, обратил внимание, что приседания – это вовсе не приседания, а самые что ни на есть вставания!
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Молодая девушка на приеме у гадалки.
– Меня любят двое парней. Подскажите, кому из них повезет?
Гадалка разложила карты:
– Повезет Ивану – на тебе женится Антон.
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– Как известно, кожа вокруг глаз самая чувствительная. Наша лаборатория решила эту проблему: мы пересадим ваши глаза туда, где кожа не такая чувствительная!
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– Я не смогу это сделать...
– Больше уверенности!
– Я уверен, что не смогу это сделать!
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Готовить – очень просто. Идет пар – готовится. Пошел дым – готово.
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Одесса, рынок:
– Я бы и за полцены не купила такую шубу. Посмотрите, как мех лезет.
– Да за такую цену у вас через несколько лет будет отличное кожаное пальто.
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Оказывается, лось – это конь с неудавшейся личной жизнью.
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– Ира, ну как можно прогулять всю зарплату за один день?!! – Бери деньги, пойдем – покажу!
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Отец во время утренней зарядки: – Раз-два, раз-два…
Его маленький сын: – Пап, а я до десяти считать умею!
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– Фима, ты знаешь, что Рабиновичу прописали строгую диету?
– Нет! Наконец-то мы сможем пригласить его в гости.
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Как сообщал OBOZREVATEL, курьез с участием украинского футболиста Александра Зинченко в чемпионате Англии назвали лучшим моментом сезона. Пользователи принялись шутить на эту тему в сети.