Анекдоти дня: приколи та меми за 10 лютого
Цікаве спостереження: мало хто з чоловіків вміє правильно подати руку жінці, яка вилазить з погреба з мішком картоплі.
Підбірка веселих анекдотів, приколів і мемів – далі в OBOZREVATEL.Анекдоти і приколи дня
Роблячи зарядку, звернув увагу, що присідання – це зовсім не присідання, а справжнісінькі вставання!
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Молода дівчина на прийомі у ворожки.
– Мене кохають двоє хлопців. Підкажіть, кому з них пощастить?
Ворожка розклала карти:
– Пощастить Іванові – на тобі одружиться Антон.
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– Як відомо, шкіра навколо очей найбільш чутлива. Наша лабораторія вирішила цю проблему: ми пересадимо ваші очі туди, де шкіра не така чутлива!
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– Я не зможу це зробити...
– Більше впевненості!
– Я впевнений, що не зможу це зробити!
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Готувати – дуже просто. Йде пар – готується. Пішов дим – готово.
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Одеса, ринок:
– Я б і за півціни не купила таку шубу. Подивіться, як хутро лізе.
– Та за таку ціну у вас через кілька років буде відмінне шкіряне пальто.
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Виявляється, лось – це кінь з невдалим особистим життям.
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– Іро, ну як можна прогуляти всю зарплату за один день?!! – Бери гроші, підемо – покажу!
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Батько під час ранкової зарядки: – Раз-два, раз-два...
Його маленький син: – Тату, а я до десяти рахувати вмію!
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– Фімо, ти знаєш, що Рабиновичу призначили сувору дієту?
– Ні! Нарешті ми зможемо запросити його в гості.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, курйоз за участю українського футболіста Олександра Зінченка в чемпіонаті Англії назвали найкращим моментом сезону. Користувачі почали жартувати на цю тему в мережі.