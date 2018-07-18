Анекдоты дня: лучшие приколы за 18 июля

Рабочая неделя почти прошла свой экватор, хотя выходных еще немного нужно подождать.

А чтобы скрасить это время, поднять настроение и сделать даже самых хороший день чуточку лучше, OBOZREVATEL предлагает подборку самых смешных приколов и анекдотов.

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Моя девушка сказала, что я испортил ей весь отпуск. Но как я мог, если мы даже никуда не ездили, потому что я проиграл все деньги в карты?

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Интересно работать в женском коллективе... Всегда узнаешь о себе что-то новенькое и по очень большому секрету.

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- Милая, я летел к тебе на крыльях любви!

- Три дня?!

- Ветром сносило...

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Написал резюме. Перечитал... Понял, что гожусь только в президенты.

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Этот мир настолько холоден и жесток, что даже носки в нем по большей части всегда одиноки.

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После фразы жены: "Так хочется жареной соленой клубники", отец семерых детей потерял сознание.

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А знаете, почему свекрови не любят своих невесток? Думают, что у нас на уме пьянки, гулянки и мужики. Помнят свою молодость!

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"Сделайте лицо попроще!", - попросила пластического хирурга уставшая от одиночества доктор философских наук.

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Ранее OBOZREVATEL показывал подборку уморительных выходок людей сильно подшофе.