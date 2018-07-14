Пьяные и смешные: собрана подборка самых уморительных выходок людей сильно подшофе

Пьяные люди, вероятно, хотели бы сохранить свои приключения в секрете, но благодаря веселым друзьям они становятся достоянием общественности.

Целую подборку уморительных выходок людей подшофе опубликовал The Sun.

"Среди пагубно пьющих людей есть человек, который решил хранить свои ботинки в холодильнике, а не в шкафу. И если вы боитесь проснуться в странном месте, подумайте о женщине, которая заснула сидя в луже", - пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявился пьяным на саммит НАТО.