МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Пьяные и смешные: собрана подборка самых уморительных выходок людей сильно подшофе

867Читать новость на украинском

Пьяные люди, вероятно, хотели бы сохранить свои приключения в секрете, но благодаря веселым друзьям они становятся достоянием общественности.

Целую подборку уморительных выходок людей подшофе опубликовал The Sun.

"Среди пагубно пьющих людей есть человек, который решил хранить свои ботинки в холодильнике, а не в шкафу. И если вы боитесь проснуться в странном месте, подумайте о женщине, которая заснула сидя в луже", - пишет издание.

Новости
Был пьян: в центре Москвы обокрали Сергея Пенкина

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявился пьяным на саммит НАТО.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги