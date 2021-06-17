Американка обнимает людей за деньги: сколько стоит один сеанс

Жительница Америки Кили Шуп зарабатывает на жизнь тем, что обнимает людей. Выяснилось, что эта услуга настолько популярна, что девушка занимается этим на протяжении семи лет. Однако удовольствие оказалось не из дешевых – 100 долларов за один сеанс.

Кили рассказала, что чаще всего к ней обращаются люди, которые пережили какую-то психологическую травму. Сама же она любит называть себя "профессиональной обнимальницой", передает издание Lad Bible (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, иногда "клиенты" могут попросить девушку не только об объятиях. В списке других просьб может оказаться веселая детская игра, душевный разговор или простое веселье.

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"Мне нравятся странные просьбы, ведь это означает, что человек достаточно доверяет мне, чтобы высказать все, чего он хочет. Это значит, что я создала безопасное пространство, в котором человек не боится быть осужденным. Я хочу, чтобы в их жизни были такие места", – объяснила свою точку зрения американка.

Келли также добавила, что никогда не соглашается на интимную связь. Если ситуация доходит до этого, то девушка сразу завершает так называемый сеанс. По ее словам, главная цель таких объятий заключается в том, чтобы человек мог просто расслабиться и почувствовать себя легко и непринужденно.

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