В США засняли акулу поразительно похожую на Трампа. Фото

Подводный фотограф Таннер Мэнселл сделал снимок акулы, который вскоре стал вирусным. Дело в том, что острозубый хищник сильно похож на 45-го президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Daily mail, после публикации фотографии в социальных сетях люди стали обсуждать невероятное сходство морского обитателя. За несколько дней снимок набрал десятки тысяч лайков.

Мэнселл уточнил, что снял девятифутовую желтую акулу, когда нырял в морских водах возле берега Флориды.

На фото хищника видно сбоку, а рот морского хищника открыт. В пасти – ряды острых, как бритва, зубов. Вся ее поза демонстрирует готовность прямо сейчас броситься на свою жертву.

Обычно акулы выглядят довольно пугающе с раскрытой челюстью. Однако эта панамская острозубая своей угрожающей "миной" вызвала у пользователей сети лишь смех.

Как сообщал OBOZREVATEL, появился список самых смешных мемов о Трампе и его жене. Пользователи сети потроллили бывшего президента и Меланию Трамп за неудачные наряды и конфузы во время правления. Так, одним из поводов для шуток стал отбеливатель, который Трамп рекомендовал для борьбы с коронавирусом.