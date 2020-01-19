"А де Андрій? А де Віола?!" Популярний блогер показав вайн про генофонд і підірвав мережу, відео

Популярний блогер Андрій Борисов (відомий в мережі як Ган_13 або GAN_13_) випустив в 2020 році кілька коротких смішних відео, одне з яких просто підірвало мережу.

Вайн зібрав вже мільйони переглядів, десятки тисяч "лайків" і тисячі коментарів в Instagram і на YouTube.

Відзначається, що за сюжетом дівчина знайомить своїх подруг з хлопцем, ті випроваджують її з кімнати, після чого починають тиснути на юнака питаннями, погрозами та образами, поки одна з них, Віола, чіпляється до нього під столом.

"Так я приміряю його генофонд!", - відповідає вона на зауваження.

Пізніше дівчата починають активно розповідати про подругу скандальні історії, коли та заходить і цікавиться: "А де Андрій?".

"А де Віола?!", - починають щось підозрювати подруги.

"Відмінний генофонд!", - доноситься крик Віоли під акомпанемент недвозначних звуків.

Всі ролі традиційно зіграв сам Борисов, примірявши відразу кілька перук.

Дивіться цей вайн на 3:48 відео:

Варто зауважити, що ролик сильно припав до душі глядачам і зібрав найбільше топових коментарів:

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