Запеканка из кабачков: рецепт очень вкусного блюда

Запеканка из кабачков получается нежной, сочной, аппетитной. При этом приготовить ее очень легко.

Эту запеканку можно делать как в духовке так и в мультиварке.

Ингредиенты

Кабачок - 1 штука

Помидор - 1 штука

Яйца - 2 штуки

Молоко - 150 мл

Сметана - 150 граммов

Пшеничная мука - 3 столовые ложки

Соль, специи по вкусу

Твердый сыр – 150 граммов

Приготовление

Сначала нужно очистить кабачок от кожуры, а затем нарезать его на тонкие ломтики.

Бока и дно формы или чаши мультиварки необходимо смазать растительным маслом и выложить туда нарезанные кабачки.

Далее нужно нарезать помидор большими кружечками и отправить его в чашу, равномерно выложив поверх кабачков.

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Теперь займемся заливкой: яйца следует немного взбить вилкой, добавить туда молоко, сметану и перемешать.

Затем в смесь необходимо всыпать муку, соль, специи, перемешать и залить готовой заливкой блюдо.

Натереть сыр и посыпать им верх запеканки.

Готовить в мультиварке на режиме "выпечка" 1 час.

Если по окончании указанного времени в запеканке будет много жидкости, необходимо ее оставить еще на 20 минут на режиме "выпечка", но с открытой крышкой.

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