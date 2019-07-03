Запеканка из кабачков: рецепт очень вкусного блюда

Запеканка из кабачков получается нежной, сочной, аппетитной. При этом приготовить ее очень легко.
Эту запеканку можно делать как в духовке так и в мультиварке.
Ингредиенты
Кабачок - 1 штука
Помидор - 1 штука
Яйца - 2 штуки
Молоко - 150 мл
Сметана - 150 граммов
Пшеничная мука - 3 столовые ложки
Соль, специи по вкусу
Твердый сыр – 150 граммов
Приготовление
Сначала нужно очистить кабачок от кожуры, а затем нарезать его на тонкие ломтики.
Бока и дно формы или чаши мультиварки необходимо смазать растительным маслом и выложить туда нарезанные кабачки.
Далее нужно нарезать помидор большими кружечками и отправить его в чашу, равномерно выложив поверх кабачков.
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Теперь займемся заливкой: яйца следует немного взбить вилкой, добавить туда молоко, сметану и перемешать.
Затем в смесь необходимо всыпать муку, соль, специи, перемешать и залить готовой заливкой блюдо.
Натереть сыр и посыпать им верх запеканки.
Готовить в мультиварке на режиме "выпечка" 1 час.
Если по окончании указанного времени в запеканке будет много жидкости, необходимо ее оставить еще на 20 минут на режиме "выпечка", но с открытой крышкой.
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