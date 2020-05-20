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Яблочный штрудель из лаваша: авторский рецепт от диетолога

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facеbook поделилась врач-диетолог Светлана Фус.

Яблочный штрудель из лаваша: авторский рецепт от диетолога

ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ ИЗ ЛАВАША

Ингредиенты

  • яблоки - 3 шт,

  • масло сливочное - 50 г,

  • корица - 1 ч.л,

  • сухофрукты - 50 г,

  • ваниль - по вкусу,

  • лаваш - 1 шт.

Приготовление

Яблоки для штруделя очищаем от кожуры и удаляем сердцевину. Нарезаем кубиками. Сухофрукты нужно предварительно замочить, обсушить, мелко нарезать и блендировать. Перекладываем яблоки в миску, добавляем кусочки сливочного масла, корицу, ваниль и пюре из сухофруктов.

Перемешиваем массу и выкладываем в разогретую сковородку. Тушим около 5 минут.

Лаваш разрезаем вдоль пополам и выкладываем на его край яблоки. Подворачиваем края и складываем лаваш конвертиком. Выкладываем штрудель из лаваша на разогретую сковородку и поджариваем 2-3 минуты.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт диетолог питание
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