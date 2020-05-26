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Врачи назвали самый опасный продукт для ребенка

2.4т
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Маршмеллоу признан самым опасным продуктом для детей, по мнению британских врачей, занимающихся проблемами питания.

Маршмеллоу - сладкая и нежная пастила, которая хорошо знакома каждому ребенку в США и Европе, она уже стала культовой едой.

Врачи назвали самый опасный продукт для ребенка

Getty

Специалисты предупреждают, что єтот продукт нужно с большой осторожностью давать детям младшего возраста, сообщает vm.ru

Опасность ее употребления для них в том, что большой размер аппетитного зефира может спровоцировать удушье, а большинство детей в этом возрасте не умеют полноценно жевать и глотать. У изделия такая структура, что он может легко попасть в горло и перекрыть дыхательные пути, спровоцировав удушье.

Попкорн

Попкорн

Кроме этого продукта, небезопасно для детей употребление белого хлеба, попкорна, винограда, орехов и жевательной резинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, свекла, сардины, капуста, корица и тыква названы самыми недооцененными среди полезных продуктов, которые человеку необходимо регулярно употреблять.

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Питание
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продукты
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