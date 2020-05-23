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"Цезарь" на новый лад: оригинальный рецепт от блогера

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился фуд-блогер Михал Vegan. Рецепт комментирует диетолог Ольга Набока.

"Цезарь" на новый лад: оригинальный рецепт от блогера

САЛАТ "ЦЕЗАРЬ" НА НОВЫЙ ЛАД

Ингредиенты

  • тофу - 300 гр,

  • чеснок - 2 зубчика,⠀

  • соевый соус - 7-10 ст. л,⠀

  • водоросли нори - 1 лист,⠀

  • салат ромен (романо) - 1 уп,⠀

  • помидоры черри - 6-8 шт,

  • постный майонез - 200 мл,⠀

  • поджаристый белый хлеб - пол батона,⠀

  • соль и перец - по вкусу.⠀

Приготовление

На большое блюдо выкладываем листья салата, помидоры, поджаренный тофу и гренки. Добавляем соль и перец по вкусу.

Берем блендер, отправляем туда лист нори и 100 мл. воды, два зубчика чеснока, майонез и соевый соус. Все взбиваем до однородного состояния. Поливаем салат соусом и подаем к столу.

Врач-диетолог Ольга Набока

Если использовать майонез домашнего приготовления и бездрожжевой хлеб, то вполне допустимо при лишнем весе. В таком случае рекомендую на дневной перекус.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Питание Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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