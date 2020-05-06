Три необычных капкейка ко Дню матери

OBOZREVATEL, продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию интересные рецепты капкейков, которые можно приготовить до Дню матери. Традиционно этот праздник отмечают в Украине 10 мая.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделилась Yulia Small.

КАПКЕЙКИ "КРАСНЫЙ БАРХАТ"

Ингредиенты

Пшеничная мука - 220 гр,

яйца - 2 шт,

сахар - 180 гр,

кефир - 180 гр,

растительное масло - 120 мл,

сода - 2/3 ч. л,

разрыхлитель - 2/3 ч. л,

какао - 10 гр,

ванильный экстракт - по вкусу,

гелевый краситель - 1 ч. л,

сливочный сыр - 300 гр,

сахарная пудра - 100 гр,

сливки - 100 мл.

Приготовление

В чашу миксера отправляем яйца и сахар. Взбиваем до образования светлой массы. Добавляем ваниль и гелевый краситель, который придаст насыщенный цвет капкейкам. Теперь в кефир требуется добавить соду и растительное масло, а в пшеничную муку - какао и разрыхлитель. Для получения идеального теста необходимо по очереди добавлять в емкость со взбитыми яйцами муку с какао и вливать подготовленный кефир.

Взбивать можно на средних оборотах. Приготовленное тесто отправляем в формочки с бумажными вкладышами, заполняя каждую из них на 50%. Выпекать капкейки потребуется 18-20 минут при 180°С. Остужать лучше на решетке. Готовим сливочный крем: холодный сливочный сыр взбиваем с сахарной пудрой и вливаем хорошо охлажденные сливки. Взбиваем, пока не получится плотный крем. Украшаем капкейки красивыми шапочками из сливочного крема и подаем к столу.

ТВОРОЖНЫЕ КАПКЕЙКИ

Своим фирменным рецептом в Youtube поделилась фуд-блогер Оля Tortik.

Ингредиенты

пшеничная мука - 150 гр,

яйца - 3 шт,

разрыхлитель - 1/2 ч. л,

соль - щепотка,

масло сливочное - 70 гр,

сахар - 140 гр, творог - 130 гр.

Приготовление

В чашу миксера отправляем растопленное сливочное масло, добавляем сахар и взбиваем в однородную массу. Добавляем в эту массу творог и яйца. Взбиваем массу при помощи миксера.

Когда масса станет однородной, добавляем муку, соль и разрыхлитель. Взбиваем тесто не менее трех минут. Тесто должно получиться густым и мягким. Заполняем формы для капкейков тестом на 50%, так как тесто поднимется при выпекании.

Выпекаем творожные капкейки около 30-35 минут. Температура не должна превышать 180°С. Перед подачей остывшие капкейки украшаем кремом .

ШОКОЛАДНЫЕ КАПКЕЙКИ

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился канал "Я ТОРТодел".

Ингредиенты

масло сливочное - 100 гр,

сахар - 300 гр,

мука - 185 гр,

какао - 65 гр,

яйцо - 2 шт,

соль - 1/8 ч.л,

сода - 1/4 ч.л,

ванилин - 1 гр,

молоко - 250 мл.

Приготовление

В чашу миксера отправляем размягченное сливочное масло и сахар. Взбиваем все до однородного состояния. Добавляем яйца, щепотку соли и взбиваем массу еще несколько минут.

Смешиваем в отдельной чаше разрыхлитель, пшеничную муку, соду, какао и ванилин. Просеиваем эту сухую смесь в чашу с маслом и яйцами. Взбиваем тесто на высоких оборотах и вливаем в процессе взбивания молоко комнатной температуры.

Наполняем формочки тестом и отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов. Примерное время выпекания около 20 минут. Перед подачей остывшие капейки украшаем кремом.

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