Три необычных капкейка ко Дню матери

OBOZREVATEL, продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию интересные рецепты капкейков, которые можно приготовить до Дню матери. Традиционно этот праздник отмечают в Украине 10 мая.
Своим фирменным рецептом в Youtube поделилась Yulia Small.
КАПКЕЙКИ "КРАСНЫЙ БАРХАТ"
Ингредиенты
Пшеничная мука - 220 гр,
яйца - 2 шт,
сахар - 180 гр,
кефир - 180 гр,
растительное масло - 120 мл,
сода - 2/3 ч. л,
разрыхлитель - 2/3 ч. л,
какао - 10 гр,
ванильный экстракт - по вкусу,
гелевый краситель - 1 ч. л,
сливочный сыр - 300 гр,
сахарная пудра - 100 гр,
сливки - 100 мл.
Приготовление
В чашу миксера отправляем яйца и сахар. Взбиваем до образования светлой массы. Добавляем ваниль и гелевый краситель, который придаст насыщенный цвет капкейкам. Теперь в кефир требуется добавить соду и растительное масло, а в пшеничную муку - какао и разрыхлитель. Для получения идеального теста необходимо по очереди добавлять в емкость со взбитыми яйцами муку с какао и вливать подготовленный кефир.
Взбивать можно на средних оборотах. Приготовленное тесто отправляем в формочки с бумажными вкладышами, заполняя каждую из них на 50%. Выпекать капкейки потребуется 18-20 минут при 180°С. Остужать лучше на решетке. Готовим сливочный крем: холодный сливочный сыр взбиваем с сахарной пудрой и вливаем хорошо охлажденные сливки. Взбиваем, пока не получится плотный крем. Украшаем капкейки красивыми шапочками из сливочного крема и подаем к столу.
ТВОРОЖНЫЕ КАПКЕЙКИ
Своим фирменным рецептом в Youtube поделилась фуд-блогер Оля Tortik.
Ингредиенты
пшеничная мука - 150 гр,
яйца - 3 шт,
разрыхлитель - 1/2 ч. л,
соль - щепотка,
масло сливочное - 70 гр,
сахар - 140 гр, творог - 130 гр.
Приготовление
В чашу миксера отправляем растопленное сливочное масло, добавляем сахар и взбиваем в однородную массу. Добавляем в эту массу творог и яйца. Взбиваем массу при помощи миксера.
Когда масса станет однородной, добавляем муку, соль и разрыхлитель. Взбиваем тесто не менее трех минут. Тесто должно получиться густым и мягким. Заполняем формы для капкейков тестом на 50%, так как тесто поднимется при выпекании.
Выпекаем творожные капкейки около 30-35 минут. Температура не должна превышать 180°С. Перед подачей остывшие капкейки украшаем кремом .
ШОКОЛАДНЫЕ КАПКЕЙКИ
Своим фирменным рецептом в Youtube поделился канал "Я ТОРТодел".
Ингредиенты
масло сливочное - 100 гр,
сахар - 300 гр,
мука - 185 гр,
какао - 65 гр,
яйцо - 2 шт,
соль - 1/8 ч.л,
сода - 1/4 ч.л,
ванилин - 1 гр,
молоко - 250 мл.
Приготовление
В чашу миксера отправляем размягченное сливочное масло и сахар. Взбиваем все до однородного состояния. Добавляем яйца, щепотку соли и взбиваем массу еще несколько минут.
Смешиваем в отдельной чаше разрыхлитель, пшеничную муку, соду, какао и ванилин. Просеиваем эту сухую смесь в чашу с маслом и яйцами. Взбиваем тесто на высоких оборотах и вливаем в процессе взбивания молоко комнатной температуры.
Наполняем формочки тестом и отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов. Примерное время выпекания около 20 минут. Перед подачей остывшие капейки украшаем кремом.
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