Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Три необычных капкейка ко Дню матери

860
Читать материал на украинском

OBOZREVATEL, продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию интересные рецепты капкейков, которые можно приготовить до Дню матери. Традиционно этот праздник отмечают в Украине 10 мая.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделилась Yulia Small.

КАПКЕЙКИ "КРАСНЫЙ БАРХАТ"

Ингредиенты

  • Пшеничная мука - 220 гр,

  • яйца - 2 шт,

  • сахар - 180 гр,

  • кефир - 180 гр,

  • растительное масло - 120 мл,

  • сода - 2/3 ч. л,

  • разрыхлитель - 2/3 ч. л,

  • какао - 10 гр,

  • ванильный экстракт - по вкусу,

  • гелевый краситель - 1 ч. л,

  • сливочный сыр - 300 гр,

  • сахарная пудра - 100 гр,

  • сливки - 100 мл.

Приготовление

В чашу миксера отправляем яйца и сахар. Взбиваем до образования светлой массы. Добавляем ваниль и гелевый краситель, который придаст насыщенный цвет капкейкам. Теперь в кефир требуется добавить соду и растительное масло, а в пшеничную муку - какао и разрыхлитель. Для получения идеального теста необходимо по очереди добавлять в емкость со взбитыми яйцами муку с какао и вливать подготовленный кефир.

Взбивать можно на средних оборотах. Приготовленное тесто отправляем в формочки с бумажными вкладышами, заполняя каждую из них на 50%. Выпекать капкейки потребуется 18-20 минут при 180°С. Остужать лучше на решетке. Готовим сливочный крем: холодный сливочный сыр взбиваем с сахарной пудрой и вливаем хорошо охлажденные сливки. Взбиваем, пока не получится плотный крем. Украшаем капкейки красивыми шапочками из сливочного крема и подаем к столу.

Три необычных капкейка ко Дню матери

ТВОРОЖНЫЕ КАПКЕЙКИ

Своим фирменным рецептом в Youtube поделилась фуд-блогер Оля Tortik.

Ингредиенты

  • пшеничная мука - 150 гр,

  • яйца - 3 шт,

  • разрыхлитель - 1/2 ч. л,

  • соль - щепотка,

  • масло сливочное - 70 гр,

  • сахар - 140 гр, творог - 130 гр.

Приготовление

В чашу миксера отправляем растопленное сливочное масло, добавляем сахар и взбиваем в однородную массу. Добавляем в эту массу творог и яйца. Взбиваем массу при помощи миксера.

Когда масса станет однородной, добавляем муку, соль и разрыхлитель. Взбиваем тесто не менее трех минут. Тесто должно получиться густым и мягким. Заполняем формы для капкейков тестом на 50%, так как тесто поднимется при выпекании.

Выпекаем творожные капкейки около 30-35 минут. Температура не должна превышать 180°С. Перед подачей остывшие капкейки украшаем кремом .

Три необычных капкейка ко Дню матери

ШОКОЛАДНЫЕ КАПКЕЙКИ

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился канал "Я ТОРТодел".

Ингредиенты

  • масло сливочное - 100 гр,

  • сахар - 300 гр,

  • мука - 185 гр,

  • какао - 65 гр,

  • яйцо - 2 шт,

  • соль - 1/8 ч.л,

  • сода - 1/4 ч.л,

  • ванилин - 1 гр,

  • молоко - 250 мл.

Приготовление

В чашу миксера отправляем размягченное сливочное масло и сахар. Взбиваем все до однородного состояния. Добавляем яйца, щепотку соли и взбиваем массу еще несколько минут.

Смешиваем в отдельной чаше разрыхлитель, пшеничную муку, соду, какао и ванилин. Просеиваем эту сухую смесь в чашу с маслом и яйцами. Взбиваем тесто на высоких оборотах и вливаем в процессе взбивания молоко комнатной температуры.

Наполняем формочки тестом и отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов. Примерное время выпекания около 20 минут. Перед подачей остывшие капейки украшаем кремом.

Три необычных капкейка ко Дню матери

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "День Матери" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
День Матери Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты праздник майские праздники
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz