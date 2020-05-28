Используйте продукты, снимающие боль вместо таблеток

Перец чили и кофе являются главными продуктами, которые могут заменить болеутоляющие средства.

Абсолютным лидером среди природных обезболивающих является перец чили, в котором содержится много капсаицина — вещества, которое эффективно отвлекает от боли. Даже малое количество перца в пище позволит мозгу переключиться от болевых ощущений на чувство жжения во рту.

Перец чили secretworlds.ru

Также прекрасным обезболивающим является кофе. Но с этим напитком нужно быть осторожным, поскольку от боли он помогает избавиться только людям с пониженным артериальным давлением. Если человек предрасположен к гипертонии, эффект будет противоположным.

Как сообщал OBOZREVATEL, употребление на завтрак исключительно мягких каш, а также других продуктов с высоким содержанием углеводов наносит серьезный вред здоровью.

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