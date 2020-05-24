OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился канал "gotovim veganskoe". Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока.

ШАРЛОТКА БЕЗ ГЛЮТЕНА

Ингредиенты

вода - 250 мл,

разрыхлитель - 1-2 ч. л,

масло растительное - 3 ст. л,

яблоко - 3 шт,

манка( для панировки),

сода гашеная - на кончике ножа,

ванилин - по вкусу,

рисовая мука - 1 стакан,

цельзерновая мука - 1 стакан,

цедра апельсина - по вкусу,

сахар - 1/2 стакана,

мед - 1 ст. л.⠀

Приготовление

Режем яблоки на небольшие кусочки. Смазываем форму для запекания маслом, затем присыпаем манкой, далее выкладываем яблоки.

Теперь приготовим тесто. В тёплой воде растворяем сахар. Отдельно смешиваем муку и разрыхлитель и высыпаем в "сладкую" воду. Добавляем мёд, ванилин, цедру, гашеную соду. Все тщательно перемешиваем и полученное тесто выкладываем к яблокам.

Выпекаем в духовке, разогретой до 200 градусов около 35 минут. Перед подачей посыпаем шарлотку сахарной пудрой.

Врач-диетолог Ольга Набока

Регулярное потребление продуктов, содержащих сахар приводит не только к ожирению, но и к множеству заболеваний сердечно–сосудистой системы. Мед я вообще запрещаю подвергать термической обработке. Высокоуглеводный продукт.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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