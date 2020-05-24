OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился канал "gotovim veganskoe". Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока.
ШАРЛОТКА БЕЗ ГЛЮТЕНА
Ингредиенты
вода - 250 мл,
разрыхлитель - 1-2 ч. л,
масло растительное - 3 ст. л,
яблоко - 3 шт,
манка( для панировки),
сода гашеная - на кончике ножа,
ванилин - по вкусу,
рисовая мука - 1 стакан,
цельзерновая мука - 1 стакан,
цедра апельсина - по вкусу,
сахар - 1/2 стакана,
мед - 1 ст. л.⠀
Приготовление
Режем яблоки на небольшие кусочки. Смазываем форму для запекания маслом, затем присыпаем манкой, далее выкладываем яблоки.
Теперь приготовим тесто. В тёплой воде растворяем сахар. Отдельно смешиваем муку и разрыхлитель и высыпаем в "сладкую" воду. Добавляем мёд, ванилин, цедру, гашеную соду. Все тщательно перемешиваем и полученное тесто выкладываем к яблокам.
Выпекаем в духовке, разогретой до 200 градусов около 35 минут. Перед подачей посыпаем шарлотку сахарной пудрой.
Врач-диетолог Ольга Набока
Регулярное потребление продуктов, содержащих сахар приводит не только к ожирению, но и к множеству заболеваний сердечно–сосудистой системы. Мед я вообще запрещаю подвергать термической обработке. Высокоуглеводный продукт.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Кулинарные статьи" на OBOZREVATEL.