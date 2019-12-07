Рецепт вкусного блюда из фарша на скорую руку

В холодное время года каждодневные трапезы и любые застолья очень уместно дополнять сытными и вкусными блюдами из фарша.

FoodOboz предлагает рецепт потрясающих кручеников из фарша.

Отмечается, что крученики представляют собой оригинальные маленькие печеные рулетики, мясные тефтельки, завернутые в бекон.

Для формирования кручеников нужно совсем немного времени, после чего необходимо всего 20 минут за их приготовление в духовке, - при этом, блюдо такое вкусное и необычное, что отлично подойдет даже для праздничного стола.

Полный список необходимых продуктов и простой пошаговый рецепт приготовления кручеников с фаршем смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал простой рецепт удивительных французских мясных бризоли с фаршем.

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