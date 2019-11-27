Рецепт вкуснейшей квашеной капусты "Пелюстка"

Если вы хотите порадовать своих родных и близких невероятным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт салата из квашеной капусты.

Как известно, во многих семьях очень любят хрустящую и полезную квашеную капусты, которую зачастую употребляют в виде закуски.

Мы предлагаем вам приготовить квашеную капусту под названием "Пелюстка". Такое блюдо станет настоящим украшением вашего праздничного стола и прекрасно подойдет к любому гарниру.

Капуста получается сочной и вкусной, а благодаря свекле закуска обретает насыщенный цветовой оттенок.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с нашим подробным пошаговым рецептом приготовления очень вкусной квашеной капусты "Пелюстка" по следующей ссылке.

Читайте также и смотрите:

Рецепты вкуснейших новогодних салатов.

Рецепт удивительно вкусных сырников.

Рецепт вкуснейшего мясного пирога с картошкой.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!