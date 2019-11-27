Рецепт вкуснейшей квашеной капусты "Пелюстка"

Если вы хотите порадовать своих родных и близких невероятным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт салата из квашеной капусты.
Как известно, во многих семьях очень любят хрустящую и полезную квашеную капусты, которую зачастую употребляют в виде закуски.
Мы предлагаем вам приготовить квашеную капусту под названием "Пелюстка". Такое блюдо станет настоящим украшением вашего праздничного стола и прекрасно подойдет к любому гарниру.
Капуста получается сочной и вкусной, а благодаря свекле закуска обретает насыщенный цветовой оттенок.
FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с нашим подробным пошаговым рецептом приготовления очень вкусной квашеной капусты "Пелюстка" по следующей ссылке.
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