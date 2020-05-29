Рецепт: тушеный молодой горошек

OBOZREVATEL продолжает знакомить с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных овощей, фруктов и ягод.

Сегодня предлагаем приготовить тушеный молодой горошек.

Это весеннее блюдо также может быть основой превосходного омлета или служить гарниром ко вторым блюдам из мяса или рыбы. Но тушеный горошек также подают на поджаренном хлебе. Стручковый молодой горошек готовят различными способами. Самым известным является рецепт тушеного со свежими помидорами черри.

Ингредиенты

для 4 человек:

800 г стручкового гороха400 г очищенных помидоровПолстакана белого вина1 зубчик чеснокаЛистья свежего базилика по вкусуОливковое масло первого отжимаСолить по вкусу.Перец по мере необходимости.

Приготовление

Промойте горошек под струей воды.

В большую сковороду положите немного оливкового масла и обжарьте очищенный зубчик чеснока. Удалите чеснок (чтобы он не подгорел во время приготовления овощей).

Добавьте в сковороду горошек, приправьте солью и перцем и тушите 15-20 минут на среднем огне.

Добавьте белое вино и помидоры. Оставьте тушиться еще 10-15 минут на среднем огне. При необходимости добавьте перец и соль по вкусу, выключите огонь.

Перед подачей украсьте несколькими свежими листьями базилика.

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