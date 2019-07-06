Раскрыт секрет приготовления лучшего жареного риса по-китайски

Не секрет, что для многих приготовление настоящего, вкусного и рассыпчатого жареного риса является проблемой. Правильное приготовление данного блюда требует особой концентрации внимания.

Повары-специалисты в области китайской кухни Фуксия Данлоп и владелец A Wong and Kym’s Эндрю Вонг рассказали секреты приготовления вкуснейшего жареного риса по-китайски, передает The Guardian.

По мнению Вонга, зачастую проблемы с готовкой риса связаны с плохого качества воком, не позволяющему ему удерживать оптимально высокую для приготовления данного блюда температуру.

Другой проблемой может являться неправильная заготовка риса – крупу лучше подготовить за день до приготовления блюда. Ее нужно промыть, остудить и положить в пластиковый контейнер в холодильник.

Ни в коем случае нельзя мешать только что приготовленный горячий рис, иначе он испортится и превратится в кашу. Для предотвращения слипания риса китайские повара часто добавляют к жасмину длиннозерный рис. Сам Вонг предпочитает также добавлять несколько ложек растительного масла в воду, где будет готовиться рис, чтобы обеспечить раздельность зерен.

Во время жарки риса нужно полностью сосредоточиться на процессе – отвлекаться от готовки и оставлять рис для других дел не рекомендуется.

Как утверждает писательница и специалист по китайской кухне Фуксия Данлоп, в первую очередь нужно обратить внимание на антипригарное покрытие вока: сковороду нужно тщательно разогреть, добавляя 1 или 2 столовые ложки масла, размешивая его по всему периметру поверхности. Прогревая вок, нужно слить горячее масло и заменить его на новое, и только потом начинать готовить рис. Впрочем, данный пример актуален только в тех случаях, если ваш вок не обладает антипригарным покрытием.

Данлоп солидарна с Вонгом в вопросе заготовки и охлаждения риса заранее. Крупа, как уверяет повар, должна быть влажной, но не пухлой или заболоченной. Поджаривать рис нужно на небольшом количестве масла до тех пор, пока зерна не отделятся и рис не станет горячим. Сигнал о готовности риса – хлопающие и шипящие звуки по краям кастрюли. Не стоит жарить рис огромной порцией, в таком случае вероятно превращение крупы в однородную массу.

Приправить рис она советует легким соевым соусом, в конце добавив в блюдо горсть зелени. Также по желанию можно добавить 1-2 ложки китайского кунжута.

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