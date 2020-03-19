От каких продуктов лучше воздержаться во время карантина

Чего не стоит покупать в период карантина и на какие моменты обращать внимание при выборе продуктов. Об этом и многом другом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-иммунолог Людмила Гончарова.

"Я не рекомендовала бы покупать сахар и все сахаросодержащие продукты. Это конфеты, торты, пирожные, мармелад и т.д. Не стоит покупать соленья и маринады, даже квашеную капусту. Дело в том, что все вышеперечисленные продукты никоим образом не способствуют повышению иммунитета, наоборот они являются нагрузочными для нашего организма.

Я бы советовала отдать предпочтение натуральным продуктам, причем акцент стоит сделать на зерновых. Это гречка, просо, пшеница, ячмень, рожь, рис. Что касается риса, то я бы отдельно подчеркнула, что стоит покупать дикий нешлифованный рис, а не белый.

Также можно купить яйца впрок, они прекрасно хранятся 2-3 недели, причем как куриные, так и перепелиные.

Нужно помнить, что наша иммунная система в первую очередь зависит от белковой пищи, а не от углеводной.

Также можно купить впрок любое мясо. Это может быть курица, индюшка и т.д. Главное, чтобы это было не жирное мясо. Дело в том, что в большей степени подвержены осложнениям пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациенты с сахарным диабетом. Поэтому, если говорить о мясе, то это курица, индюшка, телятина, кролик. Это все можно запаковать порционно в полиэтиленовые пакеты и отправить в морозилку.

Точно также имеет смысл поступить с рыбой. Заморозка — это самый лучший способ сохранения продукта.

Что касается овощей и фруктов, то конечно они нужны нашему организму, но они нужны нам в свежем виде. Нужно покупать те фрукты и овощи, которые дольше хранятся. Это апельсины, яблоки, груши, киви. В среднем желательно употреблять хотя бы 2-3 фрукта в день. Для того, чтобы фрукты быстрее поступили в организм и быстрее усвоились, фрукты можно употреблять в виде смузи и фрешей.

Также нашему организму нужна зелень. По сути зелень — это самый лучший продукт, по содержанию витаминов и минералов, и при этом в зелени нет углеводов. Зелень прекрасно усиливает ферментативную активность и активирует образование иммунных клеток.

Именно поэтому к мясным и рыбным блюдам желательно подавать свежую зелень. Если есть такая возможность, вы можете купить на неделю зелень. Кроме того, можно купить семена, и посадить зелень в горшочках на подоконнике. В этом нет ничего сложного, кроме того зелень очень быстро растет".

Также диетолог рассказала OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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