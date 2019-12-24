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Очень простой рецепт восхитительных куриных котлет

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Необычные рубленые котлеты из куриного мяса с оригинальными начинками смогут удивить самых искушенных гурманов.

FoodOboz предлагает рецепт чудесных аппетитных котлет, которые станут украшением любого праздничного стола.

Их особенностью является то, что из мяса не нужно делать фарш, достаточно будет мелко нарубить куриное филе и смешать его с яйцами и парой ложек крахмала.

Для начинки мы будем использовать, среди прочего, помидоры, зеленый лук и сыр.

Как приготовить это простое блюдо, читайте в нашем рецепте с видео по этой ссылке: Котлеты из куриного филе.

Котлеты из куриного филе

Котлеты из куриного филе

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