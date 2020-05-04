Названы топ-5 продуктов, снижающие стресс

Диетологи определили ряд продуктов, которые помогают человеку справиться со стрессовыми ситуациями. В условиях пандомии и финансового кризиса у многих из нас сейчас их предостаточно.

В частности, стресс провоцирует и неупотребление людьми нужных организму продуктов, считают belnovosti.by.

OBOZREVATEL предлагает включить в свой рацион что-то из нижеперечисленных продуктов, и ваше настроение обязательно улучшится.

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Авокадо

К этому продукту отношение особое - его либо любят, либо совсем не воспринимают. Часто его называют овощем, хотя на самом деле авокадо относится к фруктам.

На самом деле авокадо чрезвычайно полезен для человека. Этот фрукт богат витаминами Е, К, С, а также группы B5 и B6. Авокадо — один из топовых продуктов, насыщенных кальцием.

Авокадо улучшает работу сердца, он полезен для зрения, а также используется в борьбе с раковыми клетками. Отличное антивозрастное средство для вашей кожи. Оказывает положительное влияние на волосяные луковицы.

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Зеленый чай

Давно известно. что зеленый чай один из главных врагов стресса. Регулярное употребление этого напитка не только действует успокаивающе на организм, но и улучшает состояние кожи, выводит ненужную воду из организма и даже устраняет синяки под глазами.

Кроме того, чай понижает давление и улучшает общее самочувствие.

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Банан

Банан благотворно влияет на кровеносную систему и оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Фрукт богат витаминами групп B и C и у мужчин банан способствует повышению либидо. Естественно, это способствует борьбе со стрессом и дает заряд позитивных эмоций.

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Морковь

Один из самых полезных овощей. В активно способствует борьбе с раковыми клетками и сахарным диабетом.По утверждению специалистов, съедая по 1 морковке в день, вы гарантируете себе хорошее настроение и здоровье.

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Шоколад

Этот сладкий продукт богат минералами и также влияет на снижение уровня холестерина, полезен для сердечно-сосудистой системы, способен уменьшить риск инсульта и даже может помочь в похудении.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока из-за пандемии коронавируса отменены все теннисные турниры, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина решила порадовать своих многочисленных поклонников простыми рецептами здоровой пищи.

Кроме этого, вместе со своими друзьями Элина будет делиться новыми идеями использования на кухне различных, как называет их теннисистка,"суперфудов".

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