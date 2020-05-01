Как похудеть, а не поправиться во время карантина

Англичане назвали две основные причины, почему людям, находящимся на карантине, все время хочется есть.

Первая из них - недостаточное количество клетчатки в рационе, а вторая- низкий уровень гормона лептина, который у человека отвечает за регуляцию энергетического обмена в организме, его низкий уровень приводит к ожирению, пишет издание Daily Mail

Getty

Австралийский фитнес-тренер Рэйчел Аттард озвучила простые приемы для быстрого снижения аппетита, придерживаясь которым можно даже похудеть, пребывая на самоизоляции.

Рэйчел напомнила, что минимальное количество клетчатки в сутки должно составлять 22 грамма. Если этот показатель ниже, вас будет преследовать чувство голода.

"Пищевые волокна расщепляются медленнее, чем протеины и жиры. Благодаря этому вы будете чувствовать себя сытыми гораздо дольше. Чтобы не допустить подобного, контролируйте количество потребляемой клетчатки. Для этого достаточно добавить в рацион цельнозерновой хлеб, яблоки, овсянку, бобы, груши, чечевицу", - советует специалист из Австралии.

Getty

Вторая проблема, при которой человек будет испытывать чувство голода - низкий уровень лептина. Дело в том, что когда происходит прием пищи, организм начинает вырабатывать этот гормон, и вы чувствуете, что насытились.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо исключить из рациона сахар, быстрые и обработанные углеводы, увеличить количество белка и клетчатки в рационе, а также сосредоточиться на том, чтобы снизить уровень стресса и расслабиться. "Выспитесь и сделайте так, чтобы ночной отдых занимал не менее 8 часов в сутки", -советует Рэйчел.

Также важно нормализовать микрофлору кишечника. "В дополнение к здоровой пище не забывайте кормить и кишечные бактерии. Принимайте добавки хорошего качества и включите в свой рацион ферментированные продукты, кимчи, йогурт, квашеную капусту, чечевицу и артишоки.

Getty

Кроме того, вы можете попробовать увеличить размер порций. Ешьте большие порции, но реже, и избегайте перекусов между приемами пищи. Перерыв даст возможность снизить уровень инсулина и лептина. Также можете попробовать интервальное голодание, это поможет вам сбросить лишний вес", - сказала в завершение Рэйчел Аттард.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты из Гарвардской школы здравоохранения разработали простые правила, которые помогут всем правильно питаться.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!