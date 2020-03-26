Как плохое настроение добавляет лишние килограммы

Мы приходим к заеданию негативных эмоций и, как результат, к перееданию и набору веса.

Об этом в своем блоге на Фейсбук пишет врач-диетолог Сергей Антонюк.

"Плохое настроение на биохимическом языке - это снижение уровня эндорфинов - гормонов, вызывающих у нас чувство покоя, удовлетворенности ситуацией, в которой находимся. Если уровень этих гормонов падает, то тогда человек ищет возможность его пополнить" - пишет Сергей Антонюк.

"Один из способов - это прием пищи. Особенно быстрых углеводов, например, сахара. После съеденной горсти конфет в нашей крови появятся вещества удовольствия. Моя задача как диетолога показать вам, что так мы приходим к заеданию негативных эмоций и, как результат, к перееданию, набору веса.

Внимание!

Едим мы при эмоциональном или психологическом голоде не от того, что голодны физически. Для обеспечения физиологических потребностей организма можно было бы еще час-другой и не покушать, но включается вожделенная сила, заставляющая нас есть.

Как отличить физический, правильный голод от так называемого психологического голода?

Физический голод - это нормальный сигнал организма о том, что энергетические запасы уменьшились и их надо пополнить. Он возникает с определенных ощущений в брюшной полости: подсасывание, урчание, даже побаливание и легкое подташнивание. Ощущения эти нарастают постепенно, с ними на первых порах можно легко справляться.

Психологический голод наступает внезапно, с чехардой труднопрогоняемых мыслей о вкусной еде. Например, конфеты, торты, жареная жирная пища – у каждого свое. Нормальный же, физический голод, будет требовать от вас просто пищу, без ярко выраженных предпочтений. Психологический голод и негативные эмоции – два сапога пара. Чем больше получено негатива, тем быстрее наступает эмоциональный голод, который, к сожалению, заканчивается перееданием, несмотря на боли в желудке от слишком большого количества принятой пищи.

Физический же голод наступит в среднем через 4 – 5 часов после последнего приема пищи. Но это индивидуально. При физическом голоде после еды наступает нормальное удовлетворение.

После психологического переедания наступает боль в области желудка от его перерастяжения и чувство стыда от очередного обжорства. И он все равно не исчезает, ведь с эмоциями-то ничего не изменилось, просто мы их немножко притупили конфетой, на время. И дальше - по замкнутому кругу. Тогда работает уже автоматизм, бесконтрольность, как днем, так и ночью. Результат плачевный: ожирение, уставшая психика, раздражительность.

Если с вами происходит что-то подобное, не стройте иллюзий, что все как-то наладится. Чем быстрее начнете решать проблему, тем лучше. Главное то, что такие проблемы решаемы. Делать это надо в комплексе с психологической коррекцией, рациональной программой питания и комфортными физическими нагрузками".

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