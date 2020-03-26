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Как плохое настроение добавляет лишние килограммы

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Мы приходим к заеданию негативных эмоций и, как результат, к перееданию и набору веса.

Об этом в своем блоге на Фейсбук пишет врач-диетолог Сергей Антонюк.

"Плохое настроение на биохимическом языке - это снижение уровня эндорфинов - гормонов, вызывающих у нас чувство покоя, удовлетворенности ситуацией, в которой находимся. Если уровень этих гормонов падает, то тогда человек ищет возможность его пополнить" - пишет Сергей Антонюк.

"Один из способов - это прием пищи. Особенно быстрых углеводов, например, сахара. После съеденной горсти конфет в нашей крови появятся вещества удовольствия. Моя задача как диетолога показать вам, что так мы приходим к заеданию негативных эмоций и, как результат, к перееданию, набору веса.

Как плохое настроение добавляет лишние килограммы

Внимание!

Едим мы при эмоциональном или психологическом голоде не от того, что голодны физически. Для обеспечения физиологических потребностей организма можно было бы еще час-другой и не покушать, но включается вожделенная сила, заставляющая нас есть.

Как отличить физический, правильный голод от так называемого психологического голода?

Физический голод - это нормальный сигнал организма о том, что энергетические запасы уменьшились и их надо пополнить. Он возникает с определенных ощущений в брюшной полости: подсасывание, урчание, даже побаливание и легкое подташнивание. Ощущения эти нарастают постепенно, с ними на первых порах можно легко справляться.

Психологический голод наступает внезапно, с чехардой труднопрогоняемых мыслей о вкусной еде. Например, конфеты, торты, жареная жирная пища – у каждого свое. Нормальный же, физический голод, будет требовать от вас просто пищу, без ярко выраженных предпочтений. Психологический голод и негативные эмоции – два сапога пара. Чем больше получено негатива, тем быстрее наступает эмоциональный голод, который, к сожалению, заканчивается перееданием, несмотря на боли в желудке от слишком большого количества принятой пищи.

Физический же голод наступит в среднем через 4 – 5 часов после последнего приема пищи. Но это индивидуально. При физическом голоде после еды наступает нормальное удовлетворение.

Как плохое настроение добавляет лишние килограммы

После психологического переедания наступает боль в области желудка от его перерастяжения и чувство стыда от очередного обжорства. И он все равно не исчезает, ведь с эмоциями-то ничего не изменилось, просто мы их немножко притупили конфетой, на время. И дальше - по замкнутому кругу. Тогда работает уже автоматизм, бесконтрольность, как днем, так и ночью. Результат плачевный: ожирение, уставшая психика, раздражительность.

Если с вами происходит что-то подобное, не стройте иллюзий, что все как-то наладится. Чем быстрее начнете решать проблему, тем лучше. Главное то, что такие проблемы решаемы. Делать это надо в комплексе с психологической коррекцией, рациональной программой питания и комфортными физическими нагрузками".

Как плохое настроение добавляет лишние килограммы

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Автор
Сергей Антонюк Сергей Антонюк
Темы
Советы врачей Рецепты Диеты и фитнес Питание
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