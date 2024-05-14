'Испанский стыд'. Новый указ Путина вызвал истерику у российских болельщиков

Главарь Кремля Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева министром спорта России. 42-летний Дегтярев сменил на этом посту Олега Матыцина, возглавлявшего Минспорт с 2020 года.

Ранее Государственная дума утвердила Дегтярева в новой должности. За решение проголосовали 350 депутатов, воздержались – 79, против не выступил никто.

Дегтярев – мастер спорта по фехтованию, председатель попечительского совета хоккейного клуба "Амур". Также он входит в правление Федерации хоккея России. В 2021-м стал губернатором Хабаровского края от партии ЛДПР.

В Госдуме Дегтярев прославился одиозными законодательными инициативами и предложениями, которые не были приняты. Он предлагал запретить оборот доллара в России, запретить гомосексуалам становиться донорами крови, ввести ГОСТ на образы Деда Мороза и Снегурочки, перекрасить Кремль в белый цвет, вернуть России имперский флаг, запретить продавать алкогольные напитки один день в году, создать сборник матерных слов.

Во время мэрской кампании в 2013 году Дегтярев запомнился тем, что предлагал ввести отпуск для женщин на время критических дней, ходил в баню с Жириновским и говорил о себе в третьем лице.

Российские болельщики устроили истерику после такого указа.

"Мутко серьезный министр по сравнению с этим шутом", "Из сауны в кабмин. История успеха " Посвящается В В. Жириновскому - учителю и наставнику", "Испанский стыд", "Все-таки лучше бы Дегтярев Кремль перекрашивал. Теперь, как я понимаю, все будут фехтовать и париться в бане", – стебутся юзеры.

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