Как не стать жертвой рекламы: врач развенчал миф о полезных продуктах

Сегодня диетологи четко определили список продуктов, которые производители позиционируют как полезные, однако они таковыми не являются.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила врач-диетолог Вера Паламарь.

По словам диетолога, в кругу диетологов и нутрициологов есть такое понятие, как "лжеполезные продукты". Это еда, которая не относится к категории вредной. В рекламе о ней говорят, как о здоровом питании. На самом же деле ничего хорошего для здоровья и фигуры такая еда не несет. ⠀

Диетолог огласила список самых популярных лжеполезных продуктов, уделив особое внимание фитнес-батончикам, магазинным йогуртам, готовым завтракам и кашам быстрого приготовления. ⠀

Фитнес-батончики

По словам Паламарь, выбирая фитнес-батончики нужно очень внимательно изучать состав продукта, так как в большинстве своем данный товар не имеет ничего общего с правильным питанием.

"В магазинах они лежат в отделах полезного питания. И зря! Если Вы употребляете фитнес-батончики с целью заменить вредные сладости, обязательно изучайте их состав. Большинство таких батончиков - смесь сахара и жира", - отметила диетолог. ⠀

Магазинные фруктовые йогурты

По словам диетолога, такие йогурты содержат сахарозу. Это пищевой сахар, который состоит из фруктозы и глюкозы. 100 гр. сахарозы - это около 3 ложек сахара. Получается, на одну бутылочку йогурта приходится уж очень много сахара.

"Для вкусовых свойств производители добавляют не натуральные добавки. И получается, что вместо полезного продукта вы съедаете очередной вредный", - отметила Паламарь, подчеркнув при этом, что магазинные йогурты можно заменить натуральными йогуртами, ряженкой, кефиром с добавлением фруктов или ягод.

Мюсли, хлопья и готовые завтраки

По словам диетолога, ситуация с мюсли пожоха на ситуацию с батончиками. "Кажется, что продукт полезный. В действительности, большая часть мюсли - жиры и сахар. Опять-таки, внимательно изучайте состав", - заявила врач, напомнив, что можно приспособиться готовить мюсли дома.

Сладости с сахарозаменителями

В перечень лжеполезных продуктов диетолог отнесла печенье, зефир, шоколад и другие сладости без сахара. "На упаковках большими буквами пишут "продукт полезный", "без сахара". Многие попадаются на эту уловку так как считают, что сахарозаменитель не вредит фигуре. Только вот калорий в такой еде столько же, сколько и в обычной", - заявила диетолог, подчеркнув при этом, что нужно следить за количеством таких потребляемых продуктов.

Каши быстрого приготовления

Говоря о кашах быстрого приготовления, диетолог отметила, что крупа в таких продуктах подвергается сильной обработке и не содержит нужного количества грубого волокна и полезных элементов. Также, по словам врача, в таких кашах, как правило, очень много сахара.

"Полезными будут только натуральные каши. Те, которые требуют длительного процесса приготовления. А добавлять фрукты и сухофрукты вам придется самостоятельно", - отметила Паламарь.

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!