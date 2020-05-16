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Итальянский шедевр из обычного творога: клубничное тирамису

5.6т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Youtube поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.

Итальянский шедевр из обычного творога: клубничное тирамису

КЛУБНИЧНОЕ ТИРАМИСУ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ

Ингредиенты

  • клубника 300-400 гр,

  • банан - 2 шт,

  • черный шоколад - 150 гр,

  • творог - 400 гр,

  • сахарная пудра - 3 ст. л,

  • кофе заварной - 3 ст. л,

  • сметана - 3 ст. л.

Приготовление

Крупную клубнику моем и нарезаем слайсами. Дно и бока формы выкладываем нарезанной клубникой. Поверх клубники выкладываем нарезанный банан. 150 гр. черного шоколада натираем на мелкой терке. Ровно половину натертого шоколада высыпаем в форму поверх бананов и клубники.

Теперь приготовим заливку. Смешаем 3 ст. л. сметаны и 3 ст. л. эспрессо. Творог отправляем в чашу миксера. Добавляем сахарную пудру. Взбиваем творог с пудрой и понемногу добавляем в эту массу сметану с кофе. Все перемешиваем до состояния крема.

Половину приготовленного крема выкладываем поверх шоколада. На крем выкладываем второй слой нарезанной клубники. Поверх клубники опять кладем нарезанный банан и снова все посыпаем шоколадом. Поверх шоколада выкладываем оставшийся крем. Посыпаем торт оставшимся шоколадом. Убираем десерт в холодильник на несколько часов. Перед подачей украшаем тирамису свежей клубникой.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные новости Кулинарные советы Кулинарные статьи Питание Рецепты
Теги
рецепт блогер
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