Итальянский шедевр из обычного творога: клубничное тирамису

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Youtube поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.
КЛУБНИЧНОЕ ТИРАМИСУ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ
Ингредиенты
клубника 300-400 гр,
банан - 2 шт,
черный шоколад - 150 гр,
творог - 400 гр,
сахарная пудра - 3 ст. л,
кофе заварной - 3 ст. л,
сметана - 3 ст. л.
Приготовление
Крупную клубнику моем и нарезаем слайсами. Дно и бока формы выкладываем нарезанной клубникой. Поверх клубники выкладываем нарезанный банан. 150 гр. черного шоколада натираем на мелкой терке. Ровно половину натертого шоколада высыпаем в форму поверх бананов и клубники.
Теперь приготовим заливку. Смешаем 3 ст. л. сметаны и 3 ст. л. эспрессо. Творог отправляем в чашу миксера. Добавляем сахарную пудру. Взбиваем творог с пудрой и понемногу добавляем в эту массу сметану с кофе. Все перемешиваем до состояния крема.
Половину приготовленного крема выкладываем поверх шоколада. На крем выкладываем второй слой нарезанной клубники. Поверх клубники опять кладем нарезанный банан и снова все посыпаем шоколадом. Поверх шоколада выкладываем оставшийся крем. Посыпаем торт оставшимся шоколадом. Убираем десерт в холодильник на несколько часов. Перед подачей украшаем тирамису свежей клубникой.
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