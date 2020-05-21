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Грибной суп со сливками: фирменный рецепт от диетолога

1.3т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась диетолог Юлия Порадун.

Грибной суп со сливками: фирменный рецепт от диетолога

ГРИБНОЙ СУП

Ингредиенты

  • шампиньоны - 500 гр,

  • лук репчатый - 1 шт,

  • чеснок - 2 зубчика,

  • сливки 10% - 40 гр,

  • соль и перец черный молотый - по вкусу.

Приготовление

Почистите и порежьте грибы, репчатый лук и чеснок. Поджариваем лук на растительном масле. Как только лук станет мягким, отправляем на сковороду пропущенный через пресс чеснок и нарезанные грибы. Все перемешиваем. Наливаем воду и варим суп около 20 минут на среднем огне.

Через 20 минут при помощи блендера измельчаем суп до консистенции пюре. Добавляем соль и перец по вкусу. Перед подачей добавляем в тарелку сливки и свежую зелень.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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