Где хранить свежую клубнику и как это делать правильно

Чтобы свежая клубника как можно дольше сохраняла свой вкус и аромат, ягоды нужно хранить в холодильнике, выложив их в дуршлаг или контейнер без крышки.

Кроме того, важно знать еще несколько правил.

Чего нельзя делать

Нельзя хранить свежую клубнику при комнатной температуре, так как ягода может быстро забродить.

Нельзя хранить свежую клубнику в металлической неэмалированной посуде. Дело в том, что клубника может вступить в реакцию с металлом, и ягоды будут испорчены.

Не стоит хранить свежие ягоды в плотно закрытой таре. При полном отсутствии воздуха, клубника, которая на 80% состоит из жидкости, попросту заплесневеет.

Готовим ягоды к хранению

Перед тем, как отправить ягоды в холодильник, их нужно тщательно перебрать. Все испорченные или примятые ягоды нужно убрать, так как они начнут портиться.

Плодоножки не удаляем, так клубника сохранится дольше.

Свежую клубнику не моем. Вымытые ягоды будут храниться гораздо меньше.

Как правильно хранить клубнику

Хранить свежие ягоды лучше в холодильнике, в отсеке для овощей, выставив температуру от 0 до +6.

Свежие ягоды лучше хранить в пластиковой, эмалированной или стеклянной таре. Однако не стоит плотно закрывать контейнеры, так как ягоды "задохнутся".

Идеальный вариант для хранения свежей клубники - дуршлаг. Отверстия дадут возможность ягодам "дышать", и клубника будет храниться несколько дней.

Посуду с клубникой лучше накрыть марлей или бумажными полотенцами. Это поможет убрать лишнюю влагу, и ягоды дольше будут оставаться сухими.

Хотя бы раз в день перебирайте ягоды и убирайте те, которые начали портиться.

Сколько можно хранить свежую клубнику

Клубника - достаточно капризная ягода, которая требует особого к себе подхода и имеет очень ограниченный срок годности.

При комнатной температуре клубнику можно хранить от 10 часов до суток, не более. Спустя сутки ваша ягода потечет, и вам придется либо срочно отправлять ее в морозилку, либо что-то из нее готовить.

При температуре от +3 до +6 градусов клубнику можно хранить в течение трех суток. Однако нужно, чтобы были соблюдены все условия: тара не должна быть герметично закрыта, ягоды не моем и черешки не удаляем.

При температуре от 0 до +3 градусов клубнику можно хранить около 5 суток. Однако, нужно будет обязательно перебирать ягоды и убирать те, которые начали портиться.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!