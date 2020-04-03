Фуд-тренд 2020: популярные рецепты из западноафриканской кухни

Одним из фуд-трендов этого года стала западноафриканская кухня. Основная отличительная черта этой кухни - использование арахиса во многих блюдах, большое количество специй и изобилие овощей.

OBOZREVATEL предлагает вам несколько наиболее популярных рецептов, которые стали визитной карточной этой кухни.

Фуфу

Фуфу - это популярное западноафриканское блюдо, которое готовят из бананов, перетертых до состояния пюре, с добавлением овощей и специй.

Ингредиенты:

Бананы - 1 кг

Баклажаны - 250 гр.

Помидоры - 250 гр.

Томатная паста - 2 ст. л.

Луковица - 1 шт.

Перец чили - по вкусу

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу.

Пальмовое масло - 50 мл.

Рыба - 300 гр.

Вода 500 мл.

Бананы нужно очистить от кожуры и нарезать на кусочки. Заливаем бананы слегка подсоленной водой и ставим на плиту. Даем бананам закипеть и варим их около 10 минут. Сварившиеся бананы достаем из воды и в ступке или блендере измельчаем до состояния пюре.

Даем банановому пюре как следует остыть, после чего измельчаем его еще раз. Теперь добавляем в пюре пальмовое масло. Хорошо вымешиваем пюре с маслом и формируем из бананового теста небольшое шарики.

Теперь приготовим соус. Репчатый лук чистим и нарезаем мелким кубиком. Отправляем его на сковороду и обжариваем до полупрозрачного состояния. Добавляем к луку томатную пасту, кусочки сырой рыбы, жарим все несколько минут, после чего заливаем водой и даем массе закипеть.

Моем и измельчаем помидоры и баклажаны. Отправляем помидоры и баклажаны в кипящую воду с луком и рыбой и даем массе покипеть еще около 5 минут. Вынимаем из соуса рыбу и откладываем в сторону. Процеживаем соус, помидоры и баклажаны перетираем через сито или измельчаем при помощи блендера.

В перетертые овощи добавляем соль, молотый перец и еще раз доводим массу до кипения.

Подаем блюдо следующим образом: на тарелку выкладываем несколько шариков из бананового пюре. Кладем рядом кусочек рыбы. На другой тарелке подаем соус из овощей.

Пласас

Пласас - это мясо птицы, приготовленное с арахисом и зеленью. Основная особенность блюда - арахис предварительно нужно перетереть до состояния пасты.

Ингредиенты:

Курица - 1 кг

Лук - 1 шт.

Томаты в с/с - 500 мл.

Томатная паста - 150 мл.

Шпинат - 300 гр.

Арахис - 90 гр.

Соль - по вкусу

Куриный бульон - 250 мл.

Черный молотый перец- по вкусу

Пальмовое масло - 50 мл.

Свежий шпинат моем и мелко нарезаем. Если использовать замороженный шпинат, его нужно предварительно разморозить и слить всю воду.

Курицу моем и нарезаем на небольшие кусочки. Кожу и жир можно удалить, если вы хотите, чтобы ваше блюдо было менее калорийным. Теперь подсушим на сковороде арахис и измельчим его в блендере до состояния пасты.

Нагреваем на сковороде пальмовое масло и обжариваем курицу до золотистой корочки. В процессе жарки мясо солим и перчим по вкусу. Жарим курицу 10-15 минут.

Убираем мясо со сковороды и в том же масле обжариваем мелко нарезанный репчатый лук. Добавляем к луку томатную пасту и измельченный шпинат. Добавляем в сковороду измельченные томаты в собственном соку и вливаем бульон. Доводим массу до кипения и добавляем измельченный арахис.

Добавляем соль, перец и выкладываем в кипящий соус курицу. Уменьшаем огонь до минимума и тушим блюдо под закрытой крышкой около 40 минут.

Традиционно пласас подают с отварным рисом, щедро посыпав его свежей зеленью и полив томатным соусом.

Эфо Риро

Эфо Риро - это западноафриканский овощной суп. Как правило, этот суп готовят на овощном бульоне, однако допускается использование мяса. Основные ингредиенты супа - арахисовая паста и батат. Но этот суп может быть настолько густым, что его можно употреблять как второе блюдо.

Ингредиенты:

Растительное масло - 1 ст. л.

Чеснок - 4 зубчика

Имбирь - 1 ч. л.

Батат - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Специи - по вкусу

Томатная паста - 3 ст. л.

Зелень - по вкусу

Соль - по вкусу

Арахисовая паста - 500 гр.

Овощной бульон - 1,5 л.

Для начала чистим и мелко нарезаем репчатый лук. Батат моем, чистим и нарезаем мелким кубиком. Теперь измельчаем имбирь и чеснок. В сотейник или кастрюлю наливаем растительное масло и начинаем его нагревать. Когда масло нагреется, отправляем в него имбирь и чеснок и жарим их несколько минут.

Теперь отправляем в кастрюлю измельченный батат и жарим его на среднем огне около 5 минут. Через 5 минут добавляем соль и специи по вкусу. Все перемешиваем и добавляем арахисовую пасту.

Все еще раз перемешиваем, добавляем томатную пасту и заливаем все ингредиенты овощным бульоном. Уменьшаем огонь и доводим суп до кипения. Варим суп до полной готовности батата. Еще раз пробуем блюдо и при необходимости добавляем соль или специи.

Перед подачей посыпаем суп свежей зеленью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что западноафриканская кухня стала одним из основных фуд-трендов 2020 года. Об этом можно прочесть здесь.

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