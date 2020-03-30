Фуд-тренд 2020: делаем муку из бананов и моркови и отказываемся от глютена

Одним из основных фуд-трендов этого года эксперты называют появление новых видов муки.

Суть новшества проста и понятна: отказ от глютена и поиск альтернативных продуктов, из которых можно делать муку.

Однако, если вы решили отказаться от глютена, это не значит, что вам стоит кардинально изменить свой рацион и полностью исключить выпечку и соусы.

Итак, какие варианты безглютеновой муки доступны нам сейчас.

Морковная мука

Мука из моркови - это новое веяние в области полного отказа от глютена. Чтобы приготовить такую муку свежую морковь нужно вымыть, высушить, почистить и натереть на мелкой терке или пропустить через соковыжималку. Полученный жмых раскладываем на столе и даем ему подсохнуть, после чего измельчаем в кофемолке.

Основная особенность такой муки - полное отсутствие глютена и высокое содержание каротина. Морковную муку можно использовать как натуральный краситель. Ее можно добавлять в соуса и супы, ее можно использовать для панировки и даже готовить из нее выпечку. Благодаря своему цвету такая мука уже нашла много сторонников среди любителей кулинарных экспериментов и сторонников здорового питания.

Банановая мука

Банановая мука - это один из современных фуд-трендов, который является прекрасной безглютеновой альтернативой пшеничной муке. Традиционно банановую муку делают из зеленых бананов. Эта мука широко применяется на Ямайке и в странах Африки.

Чтобы приготовить такую муку зеленые бананы нужно очистить от кожуры, нарезать кольцами и высушить на солнце или в духовом шкафу. Когда бананы высохнут их нужно будет измельчить в кофемолке или ступке до состояния муки. Эта мука имеет легкий банановый привкус, благодаря чему отлично подходит для приготовления кулинарных изделий, однако одним из серьезных минусов такой муки может стать ее высокая себестоимость: для получения 1 кг банановой муки требуется 8—10 кг зелёных бананов.

Мука из риса

Перемолотый в кофемолке сырой рис - это идеальный материал для загущения соусов. Серьезный плюс рисовой муки в том, что она отлично усваивается организмом и в ней совсем нет глютена. Правда, в ней очень много крахмала, а если точнее, то около 80%. По словам диетологов, рисовая мука отлично подходит для диетического питания. Рисовую муку можно использовать при приготовлении супов, ее можно добавлять в соуса, из нее можно делать выпечку и даже сладости.

Мука из амаранта

Амарант - это зерновая культура, известная еще со времен ацтеков и получившая название "хлеб инков". Амарант наряду с киноа и гречихой относится к группе псевдозерновых. Этот продукт отличает высокое содержание лизина, клетчатки и очень качественный белок. В сыром виде амарант употреблять нельзя, но мука из него получается отменная.

Печь из амарантовой муки так же просто, как и из пшеничной, но по своему составу амарантовая мука намного превосходит пшеничную. Есть также мнение, что амарантовая мука регулирует уровень холестерина в крови, влияет на скорость обмена веществ и укрепляет иммунитет. Амарантовая мука имеет ярко выраженный ореховый привкус и может использоваться при приготовлении супов, каш, панировки, соусов и даже кондитерских изделий.

Мука из гречки

Гречневая мука уже давно и уверенно заняла свое место в современной кулинарии. Эта мука содержит очень много белка и аминокислот. Усваивается гречневая мука легко, но имеет едва уловимый горьковатый привкус.

Основное преимущество гречневой муки: полное отсутствие глютена, высокое содержание клетчатки и низкий уровень жиров. Как результат - блюда с использованием гречневой муки очень легко усваиваются. Серьезный минус такой муки: из-за горьковатого привкуса эту муку можно использовать далеко не в каждом блюде. Она отлично подойдет для приготовления блинов или сладкой выпечки, но если вы будете загущать соус этой мукой, она может изменить вкус конечного блюда.

Кукурузная мука

Еще одна безглютеновая альтернатива пшеничной муке - это мука из кукурузных зерен. Кукурузная мука содержит большое количество калия, фосфора и кальция. По словам диетологов, она нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

При использовании такой муки нужно помнить, что в кукурузной муке содержится намного больше сахаров и крахмала, по сравнению с пшеничной мукой. Что касается сферы применения кукурузной муки, то здесь кулинары пошли двумя путями и научились готовить кукурузную муку разных типов помола. Муку грубого помола, как правило, используют для приготовления каш, также она прекрасно подходит для выпекания хлеба. Муку более мелкого помола можно использовать для приготовления кондитерских изделий.

Мука из семян льна

Льняная мука - это один из самых современных трендов, который появился совсем недавно. Такая мука содержит очень мало жиров, так как для ее приготовления используют семена льна, из которых уже отжали масло. Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки льняная мука отлично подходит людям, которые страдают диабетом. Также она рекомендована к употреблению людям, страдающим избыточным весом. Эту муку можно использовать для приготовления каш, супов, соусов и даже кондитерских изделий.

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